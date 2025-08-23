USCIS toma medida en contra de reclamos falsos de ciudadanía: esto debe saber

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eleva las alarmas para los extranjeros que reclaman cierto beneficio migratorio, esto es lo que ha anunciado.

USCIS señala que han restaurado capacidades sólidas de verificación de antecedentes e investigaciones de seguridad para detectar extranjeros que pretendan “defraudar o abusar” del sistema de inmigración.

Esto incluye, u otorga especial énfasis, en los extranjeros que reclamen falsamente tener la ciudadanía estadounidense.

Así mismo, indican que han aumentado activamente la concienciación entre los extranjeros y el público sobre las consecuencias de cometer fraude de inmigración.

“Los extranjeros que provean información falsa o incurran en prácticas engañosas para obtener injustamente ventajas de inmigración enfrentarán graves consecuencias”, advierten.

Detalles sobre el anuncio de USCIS

En este sentido, USCIS ha informado que han actualizado el Manual de Políticas de USCIS Volumen 8, Parte K, Capítulo 2.

Esto, con la intención de aclarar la aplicación del Caso (Matter of) Zhang, 27 I&N Dic. 569 (BIA 2019) a la causal de inadmisibilidad por reclamos falsos de ciudadanía.

Además, hacen énfasis en que estas guías entran en vigor de inmediato y aplican a las solicitudes pendientes o presentadas en o después de la fecha de publicación.

Y afirman que las guías contenidas en el Manual de Políticas son vinculantes y reemplazan cualquier guía anterior relacionada con el tema.

Las guías de políticas aclaradas:

Especifican que la decisión en el caso Zhang reemplaza todas las políticas y guías anteriores de DHS que proporcionaban una defensa a la causal de inadmisibilidad por reclamos falsos de ciudadanía estadounidense en virtud de la sección 212 (a)(6)(C)(ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) basado en el conocimiento o capacidad legal del extranjero.

Explica cómo consideran la edad, el conocimiento o la capacidad mental al momento de determinar si un extranjero tenía la intención subjetiva de lograr un propósito o beneficio bajo la INA o cualquier otra ley federal o estatal.

Puede entender mejor de qué trata y su alcance en los siguientes enlaces: Capítulo 2 - Determinación de un reclamo falso de ciudadanía estadounidense | USCIS, https://www.justice.gov/eoir/page/file/1178256/dl?inline=.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube