Comida gratis en Texas: Conozca los 23 lugares y fechas para recibir su despensa hasta el 28 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos residentes de Texas, Estados Unidos (EEUU), que buscan asistencia alimentaria tienen varias jornadas disponibles para acceder a comida gratuita del 25 al 28 de agosto, le ofrecemos todos los detalles.

Como casi todas las semanas, nos referimos a las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Si se encuentra interesado, debe tener en cuenta que, para recibir la atención alimentaria en cualquiera de las distribuciones de alimentos aquí mencionadas, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Sin embargo, si deberá compartir su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde residen, para recibir alimentos.

Durante esta semana se han organizado un total de 23 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Cronograma de jornadas de comida gratis hasta el 28 de agosto

Lunes 25 de agosto

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas, 75212

12:00 PM | Cypress Creek at River Oaks - Waxahachie, 75165

Martes 26 de agosto

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Academy 10th Street Campus - Dallas, 75208

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | KEF International Church - Plano, 75074

1:00 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

Miércoles 27 de agosto

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM | Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man Worship - Balch Springs, 75180

12:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

12:30 PM | Crescent Ridge Apartments - Irving, 75061

12:30 PM | Freedom Church - Glenn Heights, 75154

1:00 PM | Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051

Jueves 28 de agosto

9:30 AM | Hope Clinic Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224

12:00 AM | St. Michael's - McKinney, 75069

12:30 PM | Arrington Angels Village Tech Catalyst - Waxahachie, 75165

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

1:00 PM | Covington Creek Apartments - Irving, 75061

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube