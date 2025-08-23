Propuesta de empleo en Miami con paga de hasta $18 por hora: ofrecen seguro médico y formación remunerada

Suscríbete a nuestros canales

Una reconocida empresa está ofreciendo una interesante propuesta laboral en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), descubra si cumple con las exigencias que requieren para postularse.

Una vez más el empleador es Allied Universal, una de las empresas de seguridad y servicios de conserjería más grandes del mundo.

En el caso de Miami, y a nivel global, se dedican a proporcionar una amplia gama de soluciones de seguridad para empresas, propiedades comerciales y residenciales.

“Allied Universal®, la empresa líder en servicios de seguridad e instalaciones de América del Norte, ofrece carreras gratificantes que le brindan un sentido de propósito. Mientras trabaja en un lugar de trabajo dinámico, acogedor y colaborativo, será parte de un equipo que contribuye a una cultura que impacta positivamente en las comunidades y los clientes a los que servimos”, indican en la propuesta.

La propuesta ha sido compartida por la plataforma especializada de empleos de Indeed.

Sobre la vacante en Allied Universal

Están en la búsqueda de un/a “Security Officer Commercial Property”, o un/a “Oficial de Seguridad Propiedad Comercial”.

Se trata de un puesto a tiempo parcial para trabajar en las áreas de Coral Gables, FL 33134.

“Como Oficial de Seguridad de Guardian, atenderá y protegerá a los clientes en una variedad de industrias, como bienes raíces comerciales, atención médica, educación, gobierno y más. Proporcionan control de acceso y patrullas sin dejar de ser visibles y muestran un servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales”, señalan.

Indican que, como Oficial de Seguridad de Allied, deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:

Supervise las operaciones de seguridad diarias de un sitio de cliente asignado

Administrar un equipo de oficiales de seguridad, supervisores de sitio y / o turno, incluida la contratación / selección, programación, nómina, capacitación, entrenamiento, desarrollo y soporte

Garantizar que el sitio del cliente cuente con servicios de seguridad de alta calidad para proteger a las personas y la propiedad

Construir, mejorar y mantener relaciones efectivas tanto con el cliente como con los empleados

Brindar servicio al cliente a nuestros clientes mediante la realización de procedimientos de seguridad y protección, políticas específicas del sitio y, cuando corresponda, actividades de respuesta a emergencias.

Responder a incidentes y situaciones críticas de manera tranquila y resolutiva

Realizar patrullas regulares y aleatorias alrededor del negocio y el perímetro

Debe poder preparar con frecuencia informes escritos y registros con letra limpia y legible;

Debe poder leer y comprender todos los procedimientos e instrucciones operativas

Habilidades informáticas intermedias para utilizar tecnología inalámbrica innovadora en sitios específicos del cliente

Requisitos para obtener el empleo

Licencia de seguridad válida de Florida Licencia D

2+ años de experiencia en seguridad

Fluido, inglés y español, requerido.

Tener al menos 21+ años de edad

Obligatorio, capacidad para usar computadora o tableta

Se requiere y se siente cómodo trabajando al aire libre en todos los elementos del clima durante todo el turnoDebe poder caminar y estar de pie durante largos períodos de tiempo

Poseer un diploma de escuela secundaria o equivalente, o 5 años de experiencia verificable

Como condición de empleo, los solicitantes estarán sujetos a una investigación de antecedentes de acuerdo con todas las leyes federales, estatales y locales.

Allied Universal considerará las solicitudes calificadas con antecedentes penales de manera consistente con las leyes aplicables.

Como condición de empleo, los solicitantes estarán sujetos a una prueba de detección de drogas en la medida permitida por la ley.

Los requisitos de licencia están sujetos a las leyes y regulaciones estatales y / o locales y pueden ser requeridos antes del empleo.

Salario + Beneficios

La empresa ofrece un salario base de $18 por hora.

Ventajas y beneficios:

¡Ofrecemos atractivas opciones de pago! Pago diario, pago semanal

401(k)

Seguro de enfermedad

Descuento para empleados

Seguro de visión

Seguro dental

Seguro de vida

Horarios flexibles a tiempo parcial y completo que se ajustan a sus objetivos personales de vida

Programas de capacitación remunerados continuos y oportunidades de crecimiento profesional

Descuentos para empleados a través de nuestro programa de beneficios para sus restaurantes favoritos, lugares de entretenimiento y mucho más

Si cumple con los requerimientos especificados y le interesa postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Oficial de Seguridad Propiedad Comercial Coral Gables - Coral Gables, FL 33134 - Indeed.com

