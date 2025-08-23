Propuesta de empleo en Miami con paga de hasta $18 por hora: ofrecen seguro médico y formación remunerada

Una reconocida empresa está ofreciendo una interesante propuesta laboral en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), descubra si cumple con las exigencias que requieren para postularse.
Una vez más el empleador es Allied Universal, una de las empresas de seguridad y servicios de conserjería más grandes del mundo.
En el caso de Miami, y a nivel global, se dedican a proporcionar una amplia gama de soluciones de seguridad para empresas, propiedades comerciales y residenciales.
La propuesta ha sido compartida por la plataforma especializada de empleos de Indeed.
Sobre la vacante en Allied Universal
Están en la búsqueda de un/a “Security Officer Commercial Property”, o un/a “Oficial de Seguridad Propiedad Comercial”.
Se trata de un puesto a tiempo parcial para trabajar en las áreas de Coral Gables, FL 33134.
Indican que, como Oficial de Seguridad de Allied, deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:
- Supervise las operaciones de seguridad diarias de un sitio de cliente asignado
- Administrar un equipo de oficiales de seguridad, supervisores de sitio y / o turno, incluida la contratación / selección, programación, nómina, capacitación, entrenamiento, desarrollo y soporte
- Garantizar que el sitio del cliente cuente con servicios de seguridad de alta calidad para proteger a las personas y la propiedad
- Construir, mejorar y mantener relaciones efectivas tanto con el cliente como con los empleados
- Brindar servicio al cliente a nuestros clientes mediante la realización de procedimientos de seguridad y protección, políticas específicas del sitio y, cuando corresponda, actividades de respuesta a emergencias.
- Responder a incidentes y situaciones críticas de manera tranquila y resolutiva
- Realizar patrullas regulares y aleatorias alrededor del negocio y el perímetro
- Debe poder preparar con frecuencia informes escritos y registros con letra limpia y legible;
- Debe poder leer y comprender todos los procedimientos e instrucciones operativas
- Habilidades informáticas intermedias para utilizar tecnología inalámbrica innovadora en sitios específicos del cliente
Requisitos para obtener el empleo
- Licencia de seguridad válida de Florida Licencia D
- 2+ años de experiencia en seguridad
- Fluido, inglés y español, requerido.
- Tener al menos 21+ años de edad
- Obligatorio, capacidad para usar computadora o tableta
- Se requiere y se siente cómodo trabajando al aire libre en todos los elementos del clima durante todo el turnoDebe poder caminar y estar de pie durante largos períodos de tiempo
- Poseer un diploma de escuela secundaria o equivalente, o 5 años de experiencia verificable
- Como condición de empleo, los solicitantes estarán sujetos a una investigación de antecedentes de acuerdo con todas las leyes federales, estatales y locales.
Allied Universal considerará las solicitudes calificadas con antecedentes penales de manera consistente con las leyes aplicables.
- Como condición de empleo, los solicitantes estarán sujetos a una prueba de detección de drogas en la medida permitida por la ley.
- Los requisitos de licencia están sujetos a las leyes y regulaciones estatales y / o locales y pueden ser requeridos antes del empleo.
Salario + Beneficios
La empresa ofrece un salario base de $18 por hora.
Ventajas y beneficios:
- ¡Ofrecemos atractivas opciones de pago! Pago diario, pago semanal
- 401(k)
- Seguro de enfermedad
- Descuento para empleados
- Seguro de visión
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Horarios flexibles a tiempo parcial y completo que se ajustan a sus objetivos personales de vida
- Programas de capacitación remunerados continuos y oportunidades de crecimiento profesional
- Descuentos para empleados a través de nuestro programa de beneficios para sus restaurantes favoritos, lugares de entretenimiento y mucho más
Si cumple con los requerimientos especificados y le interesa postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Oficial de Seguridad Propiedad Comercial Coral Gables - Coral Gables, FL 33134 - Indeed.com
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube