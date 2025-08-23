Propietarios en la mira de New Haven: descubre cuál es el monto de las multas por no cuidar sus inmuebles

Suscríbete a nuestros canales

En una medida para combatir a los propietarios negligentes, la ciudad de New Haven, Connecticut, promulgó el viernes una nueva ley que le da más poder para regular a los dueños que dejan que sus propiedades se deterioren.

El alcalde Justin Elicker firmó la nueva ordenanza, que aumenta las multas por violaciones de 100 a 1.000 dólares diarios.

Él destacó que la ley es una herramienta importante para asegurar viviendas dignas en la ciudad.

“Cuando tenemos algunos propietarios que no contestan las llamadas, no trabajan para limpiar la propiedad y en esa situación vamos a poner esa multa”, aseguró Elicker.

La nueva ley también agiliza el proceso de notificación: la ciudad ahora puede enviar citaciones por correo de primera clase, ya no requiere la firma del dueño para el correo certificado.

¿Cuál es la casa con más multas en New Haven, Connecticut?

Ubicada en la calle Chapel, en el vecindario Dwight, una de las propiedades con más multas ha estado acumulando sanciones desde mayo de 2024.

Según Liam Brennan, director ejecutivo de la Iniciativa de Ciudades Habitables, la casa tiene un valor de $400.000, y ya han acumulado multas de $45.000 en un año.

Él explica que “estos dueños no están invirtiendo en la ciudad ni en los barrios; están abandonando sus edificios y a la gente que vive ahí”.

La situación preocupa a los residentes, como Gerardo River, que ha visto a personas “durmiendo, metiéndose drogas y haciendo cosas malas” en la propiedad.

Su ubicación junto a una escuela y un parque público aumenta el impacto en la comunidad, reseña Telemundo Nueva Inglaterra.

¿Cómo es el estilo de vida en New Haven?

Vivir en New Haven, Connecticut, ofrece una combinación de ventajas y desafíos que es importante considerar. A continuación, te presento un resumen de los aspectos clave de la vida en la ciudad:

Costo de vida

Más alto que el promedio nacional: El costo de vida en New Haven es aproximadamente un 8% más alto que el promedio nacional de EE. UU.

Vivienda: La vivienda es un factor principal en el alto costo. Aunque es más asequible que ciudades como Nueva York, los precios de alquiler y compra de viviendas son más elevados que el promedio del país. Se estima que para vivir cómodamente como adulto soltero, se necesita un ingreso anual de al menos $73,248.

Servicios básicos: Los servicios como la electricidad, el agua y la calefacción pueden ser un 42% más caros que el promedio nacional.

Calidad de vida y estilo de vida

Ambiente de ciudad universitaria: New Haven es conocida por ser la sede de la prestigiosa Universidad de Yale. Esto le da a la ciudad un ambiente cultural vibrante con una rica escena de arte, música, museos y teatros.

Actividades: Hay muchas opciones para el entretenimiento y la recreación, incluyendo una gran variedad de restaurantes, bares y cervecerías artesanales. La ciudad también ofrece numerosas actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo, kayak y acceso a playas públicas.

Ubicación estratégica: New Haven está bien situada, a poca distancia en coche o tren de ciudades importantes como Nueva York y Boston, lo que facilita los viajes y escapadas de fin de semana.

