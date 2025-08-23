Restricciones de tráfico en Florida del 24 al 29 de agosto: actualización de la construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), continúa las labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, estas son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde el 24 al 29 de agosto.

A continuación, le ofrecemos información para que esté al tanto de las restricciones que vienen en los próximos días, con información del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

Alertas de tráfico anunciadas en la I-95

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

* Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

* Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Si desea ver un mapa con los desvíos, puede chequear el siguiente enlace: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=68f3eb54d9&e=deab8664be.

I-395: actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Rampa de la I-395 en dirección oeste al desvío de la I-95 en dirección sur

Del domingo 24 de agosto hasta el viernes 29 de agosto: la rampa de la I-395 en dirección oeste hacia la I-95 en dirección sur estará cerrada.

La hora de inicio del cierre puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

* Vaya hacia el norte por la I-95, luego salga en NW 62 Street

* Gire a la izquierda en NW 62 Street para acceder a la I-95 en dirección sur.

Puede ver un mapa de desvío en el siguiente enlace: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=139b672013&e=deab8664be

Cierre total de Biscayne Boulevard

Del domingo 24 de agosto al viernes 29 de agosto – Todos los carriles de viaje en Biscayne Boulevard estarán cerrados según sea necesario desde NE 11 Street hasta NE 13 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres de carriles durante el día ocurrirán según sea necesario entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los horarios de inicio de los cierres pueden variar según los eventos.

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección sur pueden:

* Gire a la derecha en NE 13 Street, luego gire a la izquierda en NE 2 Avenue

* Gire a la izquierda en NE 8 Street para acceder a Biscayne Boulevard

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección norte pueden:

*Gire a la izquierda en NE 11 Street, luego gire a la derecha en NE 1 Avenue

*Gire a la derecha en NE 14 Street para conectarse con Biscayne Boulevard

Observe un mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-WKNDBiscayneClosure-Map.pdf.

SR 836: obras de construcción en curso

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17, para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

Los horarios de inicio y fin se ajustarán en días de eventos especiales.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

* Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

* Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

* Gire a la derecha en South Miami Avenue

* Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

* Puede continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

* Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 24 de agosto al viernes 29 de agosto: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste.

La hora de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

* Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

* Gire a la derecha en NW 7 Street

* Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Observe el mapa de desvío en el siguiente enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del miércoles 20 al viernes 22 de agosto y del domingo 24 al viernes 29 de agosto: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Sábado 23 y domingo 24 de agosto: un carril en dirección este y oeste en la SR 836 desde NW 12 Avenue hasta la I-95 estará cerrado para la instalación de tablestacas entre las 7 a. m. y las 5 p. m.

Cierre de la Calle NW 14

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto La calle 14 del noroeste permanecerá cerrada según sea necesario desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste, para la entrega de materiales y equipos.

Además, un carril de circulación en la calle 7 del noroeste permanecerá cerrado desde la avenida 10 del noroeste hasta la avenida 8 del noroeste por obras en el puente.

El tráfico se desviará alrededor de la zona de obras.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

* Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

* Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

* Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

* Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Para ver un mapa de los desvíos, visite: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=58a589635e&e=deab8664be.

Cierre total de la avenida NW 17

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto – La avenida NW 17 estará cerrada según sea necesario entre la calle NW 7 y el lado norte de la SR 836 entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m.

Los conductores en la avenida NW 17 en dirección norte hacia el oeste por la SR 836 pueden:

* Gire hacia el oeste en NW 7 Street

* Gire a la derecha en NW 27 Avenue para acceder a la rampa de entrada oeste de SR 836

Los conductores que viajan en dirección norte por la avenida NW 17 y continúan hacia el norte pueden:

* Gire hacia el oeste en NW 7 Street, luego gire a la derecha en NW 22 Avenue

* Gire a la derecha en NW 20 Street para conectarse con NW 17 Avenue

Los conductores que viajan en dirección sur por la avenida NW 17 y continúan hacia el sur pueden:

* Gire hacia el oeste en NW 20 Street, luego gire a la izquierda en NW 22 Avenue

* Gire a la izquierda en NW 7 Street para conectarse con NW 17 Avenue

Mapa de desvío: https://www.i395-miami.com/alerts/details/NW-17-Avenue-Detour-Map.pdf?_gl=1*1tqs6zo*_ga*NTU4NjQzNTk5LjE3NTQxNTA3MjQ.*_ga_Z6J84XECHQ*czE3NTU5NjEyOTEkbzEyJGcxJHQxNzU1OTYyODg4JGo2MCRsMCRoMA..

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (SR) 7/US 441/NW 7 Avenue

Del domingo 24 al viernes 29 de agosto – Un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Cierres nocturnos de la avenida NW 15 bajo la SR 836 por obras en el puente

Del miércoles 20 al viernes 22 de agosto y del domingo 24 al viernes 29 de agosto: la Avenida NW 15 estará cerrada bajo la SR 836 según sea necesario entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m. para permitir que el contratista del proyecto realice trabajos en el puente aéreo.

Mapa de desvío: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=5db12a7d40&e=deab8664be.

Por último, para conocer más alertas de tráfico asociadas, visite: https://i395-miami.com/es/traffic-alerts/traffic-alert-i-395-sr-836-i-95-design-build-project-26/.

