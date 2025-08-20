Cierres en la I-35 de Texas: conozca los tramos afectados este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores que residen o que visitan el norte estado de Texas, Estados Unidos (EEUU), deben saber que si planean viajar por la Interestatal 35 podrían experimentar retrasos este fin de semana.

Este es el caso de los que transiten a través de Lewisville, ya que el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) cerrará varios tramos de la autopista.

Esto, debido a un proyecto de mejora vial que se encuentra en curso.

Detalles sobre los cierres anunciados en la I-35

Estos son los carriles que se verán afectado y desde qué hora:

Todos los carriles de la I-35E en dirección norte y un solo carril de la I-35E en dirección sur cerrarán entre FM 1171 y Main Street desde las 8 p.m. del viernes hasta las 10 a.m. del sábado.

Todos los carriles de la I-35E en dirección sur cerrarán entre FM 1171 y Main Street desde las 8 p.m. del sábado hasta las 10 a.m. del domingo.

Todos los carriles de acceso controlado estarán cerrados desde las 8 p.m. del viernes hasta las 10 a. m. del domingo.

En la página web del TxDOT señalan que:

Todos los carriles administrados a lo largo de la I-35E entre la autopista de peaje President George Bush y la I-635 estarán cerrados durante la noche desde las 8 p.m. del viernes 22 de agosto hasta las 8 a.m. del sábado 23 de agosto.

Todos los carriles administrados a lo largo de la I-35E entre la autopista de peaje President George Bush y la I-635 estarán cerrados durante la noche desde las 8 p.m. del sábado 23 de agosto hasta las 10 a.m. del domingo 24 de agosto.

Además, todos los carriles administrados a lo largo de la I-35E entre la autopista de peaje President George Bush y la I-635 estarán cerrados durante la noche desde las 8 p.m. del domingo 24 de agosto hasta las 6 a.m. del lunes 25 de agosto.

Las autoridades hacen un llamado para que los conductores Los conductores sigan las señales de desvío.

Además, recomiendan salir temprano para anticiparse a las posibles demoras.

Así mismo, recomienda a los conductores buscar rutas alternativas y tener precaución en las zonas de trabajo.

Más trabajos anunciados en la I-635

Por otra parte, el TxDOT también anunció los siguientes cierres:

La I-35E en dirección norte entre la I-635 y la autopista de peaje President George Bush se reducirá a un carril durante la noche desde las 8 p.m. del viernes 22 de agosto hasta las 8 a.m. del sábado 23 de agosto.

La I-35E en dirección norte entre la I-635 y la autopista de peaje President George Bush se reducirá a un carril durante la noche desde las 8 p.m. del sábado 23 de agosto hasta las 10 a.m. del domingo 24 de agosto.

La I-35E en dirección sur entre la autopista de peaje President George Bush y la I-635 se reducirá a un carril durante la noche desde las 8 p.m. del viernes 22 de agosto hasta las 8 a.m. del sábado 23 de agosto.

La I-35E en dirección sur entre la autopista de peaje President George Bush y la I-635 se reducirá a un carril durante la noche desde las 8 p.m. del sábado 23 de agosto hasta las 10 a.m. del domingo 24 de agosto.

La I-35E en dirección norte entre la I-635 y la autopista de peaje President George Bush se reducirá a un carril durante la noche desde las 8 p.m. del domingo 24 de agosto hasta las 6 a.m. del lunes 25 de agosto.

La I-35E en dirección sur entre la autopista de peaje President George Bush y la I-635 se reducirá a un carril durante la noche desde las 8 p.m. del domingo 24 de agosto hasta las 6 a.m. del lunes 25 de agosto.

