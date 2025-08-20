Consulado de México ofrece asesoría gratuita para migrantes en EEUU: cómo acceder al apoyo

Suscríbete a nuestros canales

Los consulados de México en Estados Unidos organizan un evento para ayudar a la comunidad mexicana.

Durante esta semana, los ciudadanos mexicanos podrán conocer sus derechos y resolver dudas sobre temas legales, especialmente los relacionados con la migración, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

¿Qué ofrecen las asesorías legales gratis?

La iniciativa es la séptima edición de la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE) y ofrece ayuda de forma gratuita.

El objetivo principal es ofrecer herramientas prácticas e información preventiva.

Abogados y expertos legales están disponibles para asesorar y responder a preguntas sobre casos específicos. La atención se brinda de manera presencial y virtual, para que más personas puedan acceder a ella.

¿Cómo obtener asesoría legal gratuita?

La información, proporcionada por la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, indicó que para obtener la ayuda solo es necesario seguir estos simples pasos:

Ponerse en contacto con tu consulado, a través de sus canales oficiales para obtener información sobre el horario y fecha específica.

Asistir al consulado con los documentos relacionados a tu caso.

De acuerdo con Calva Ruiz, los abogados estarían disponibles para ayudar a la comunidad mexicana ante cualquier inconveniente o duda que tengan sobre sus procesos migratorios y legales en el exterior.

¿Por qué es importante recibir estas asesorías?

El consulado mexicano en Estados Unidos ofrece un recurso esencial para sus ciudadanos:

Primero, la información empodera. Muchos mexicanos en Estados Unidos desconocen las leyes migratorias y laborales, lo que los hace vulnerables a la explotación y el abuso.

Recibir asesoría de abogados expertos de forma gratuita les permite entender su situación legal, conocer los trámites que pueden realizar y cómo defenderse de cualquier injusticia.

Además, esta asesoría ofrece un apoyo crucial en momentos difíciles. Un ciudadano mexicano que enfrenta un proceso de deportación, busca regularizar su estatus, o necesita ayuda con un problema laboral, ahora tiene un lugar a donde acudir sin preocuparse por el costo.

¿Qué temas se tratan en las asesorías?

Los abogados y asesores legales, tanto en persona como en línea, abordan una variedad de temas importantes para la comunidad mexicana. Estos incluyen:

Asuntos migratorios: se resuelven dudas sobre procesos de asilo, permisos de trabajo, visas, y cómo evitar fraudes migratorios.

Derechos laborales: se orienta a los trabajadores sobre salarios justos, condiciones de trabajo seguras y cómo denunciar abusos.

Temas civiles: se brinda apoyo en asuntos relacionados con la familia, como custodia de menores, y en la protección contra la violencia doméstica.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube