Ofrecen puesto auxiliar en escuela de Miami: sepa qué debe hacer para ganar hasta $16 por hora

Si reside en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), y se encuentra en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, puede que le interese la siguiente propuesta para personas bilingües, sepa cuáles son las exigencias del puesto.

En esta oportunidad el empleador es The Learning Nest Montessori Pre-School es una escuela preescolar bilingüe ubicada en el centro de Miami, con un enfoque en la filosofía y los principios educativos Montessori.

En The Learning Nest, los educadores están entrenados para guiar a los niños mientras trabajan con materiales especializados, fomentando la concentración, la independencia, la confianza y el pensamiento crítico.

La propuesta del empleo fue publicada por el portal especializado de Indeed.

Sobre la vacante disponible

En The Learning Nest Montessori Pre-School están en la búsqueda de un/a “Teacher Assistant” o un/a “Profesor asistente”.

Se trata de un puesto a tiempo completo, en Miami, FL 33132.

En la propuesta explican que la Escuela de Aprendizaje Montessori está buscando Asistente de Aula con experiencia para el Nivel Primario (niños de 3 a 6 años).

En un aula Montessori el día se divide en tiempo de trabajo, donde los niños trabajan con los diferentes materiales Montessori, tiempo de patio, hora del almuerzo y tiempo de círculo.

Señalan que el maestro generalmente trabaja con un niño a la vez; y los asistentes se encargan del resto del aula, ayudando a los niños a lograr con éxito sus lecciones y asegurando el bienestar de los niños durante el día.

El asistente también es directamente responsable de ayudar al maestro a preparar y mantener el ambiente del aula.

En resumen, en su papel práctico como asistente de aula, ayudará a mantener las aulas funcionando sin problemas, mantener los materiales en el aula, mantener los suministros abastecidos y ayudar al maestro principal según las instrucciones para satisfacer las necesidades del aula y los niños.

“Es una gran oportunidad para aprender sobre la educación Montessori y trabajar en un ambiente divertido y acogedor”, aseguran.

Salario + Postulación

En The Learning Nest Montessori Pre-School proponen un salario que va desde loe $14.50 a los $16 por hora. En este sentido, señalan que la compensación es por hora y es relativa a la experiencia.

Si considera que cumple con lo necesario para desempeñarse en las responsabilidades señaladas, puede postularse en el siguiente enlace: Asistente de Maestro - Miami, FL 33132 - Indeed.com.

