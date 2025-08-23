Acuerdo de compensación de Capital One en EEUU: esta es la fecha límite para presentar tu reclamo

Suscríbete a nuestros canales

Como se anunció previamente, la empresa financiera estadounidense, Capital One, habría llegado a un acuerdo para hacer un pago a ciertos clientes, pero las personas elegibles tienen fecha límite para hacer su reclamación.

El pago es de un total de $425 millones de dólares como resultado de una demanda colectiva presentada por clientes que usaron su cuenta 360 Savings entre septiembre de 2019 y junio de 2025.

Se debe tener presente que se le acusó de estafar a los depositantes para obtener tasas de interés más altas al no anunciar las cuentas de mayor rendimiento, según un expediente judicial federal.

Esto afectó directamente a ciertos clientes de cuentas de ahorro 360 Savings y 360 Performance Savings.

Recordemos que, la institución financiera prometió tasas de interés más altas en las cuentas de ahorro 360, que tenían una tasa fija del 0.3 %, y no publicitó adecuadamente sus mejores tasas en las cuentas de ahorro 360 Performance.

De hecho, según la demanda, la cuenta de mayor rendimiento tenía una tasa de interés que llegó a superar el 4%.

Esto llevó a pérdidas de más de $2 mil millones en intereses para los usuarios afectados.

En este punto, es importante destacar que, Capital One no admitió la irregularidad, a pesar de haber llegado a un acuerdo de pago en el que deberá pagar por los intereses y ganancias perdidos.

Fecha límite de reclamo y elegibilidad

Los clientes elegibles deben presentar su reclamación antes del 2 de octubre de 2025.

El proceso de reclamación está disponible en línea y requiere verificar que se tuvo una cuenta 360 Savings durante el período especificado.

Es decir:

Clientes actuales y anteriores que mantuvieron una cuenta Capital One 360 Savings entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025 son elegibles para recibir pagos.

Montos a recibir + Situación actual de la demanda

Se ha explicado que los montos de pago varían para cada cliente, se calcularán en función de lo que los clientes habrían ganado si sus cuentas 360 Savings hubieran tenido la misma tasa de interés que las cuentas 360 Performance Savings.

Además, los clientes que aún mantienen una cuenta activa recibirán una tasa de interés que será al menos el doble del promedio nacional para cuentas de ahorro.

Sin embargo, hay que tener claro que el acuerdo aún está pendiente de aprobación judicial, con una audiencia programada para el 6 de noviembre de 2025.

Si se aprueba, los pagos comenzarán a distribuirse a los clientes elegibles.

