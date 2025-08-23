Escuelas de Florida blindan su seguridad: conoce el plan piloto que usa drones con botón de pánico

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una iniciativa de seguridad escolar que utiliza drones para responder rápidamente a tiroteos.

El sistema "Campus Guardian Angel" es una medida de seguridad que las escuelas de Florida implementarán en sus campus, según una publicación de Miami Diario.

Los drones estarán guardados en cajas de seguridad dentro de las escuelas. Estos pueden ser activados en menos de cinco segundos a través de un botón de pánico silencioso, lo que agiliza la respuesta en situaciones de emergencia.

¿Cómo funcionan los drones?

Una vez activados, los drones transmiten imágenes en vivo a la policía y a los equipos de emergencia.

Además, cuentan con proyectiles de gas pimienta y un rompevidrios para distraer o retrasar a un posible atacante. Desde un centro de operaciones en Texas, pilotos y expertos coordinan cada movimiento.

¿Cuándo comienza el programa piloto?

El plan piloto se pondrá en marcha en enero de 2026. Esta iniciativa, financiada con 557 mil dólares estatales, se implementará en tres distritos escolares de Florida.

El sistema ya tuvo una demostración en la AcadeMir Preparatory High School, ubicada en Miami-Dade, donde mostró su alcance y efectividad.

¿Qué busca este nuevo sistema?

Con esta tecnología, las escuelas de Florida buscan reforzar su seguridad y ofrecer una herramienta de respuesta rápida ante un tiroteo.

El uso de drones para tiroteos escolares tiene como objetivo principal brindar una respuesta oportuna a las fuerzas del orden y así proteger las vidas de estudiantes y maestros.

