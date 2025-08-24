El momento que le cambió la vida: por este motivos el ICE detiene a un joven hispano cuando paseaba a su perro en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Un joven hispano fue detenido por agentes de ICE mientras caminaba con su perro, situación que ha generado preocupación por el trato recibido durante su custodia.

La detención ocurrió en un contexto polémico, con familiares y allegados reclamando por lo sucedido y denunciando el estado en que se encuentra el joven.

Esta información fue obtenida del portal web de El Diario, donde se expone el caso y los hechos posteriores a la captura del joven por parte de las autoridades migratorias.

Arresto durante paseo matutino

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años, fue interceptado por agentes federales mientras sacaba a pasear a su mascota.

El momento quedó registrado en video y difundido por un medio televisivo de alcance nacional. La familia del joven confirmó que fue llevado bajo custodia federal en medio de confusión.

Condiciones en el centro de detención y respuesta comunitaria

Posteriormente, una profesora de inglés que visitó a Guerrero en el centro de detención de Adelanto reportó que lo encontró en condiciones adversas, sin acceso básico a higiene personal y compartiendo espacio con decenas de reclusos. Según su relato, el joven no pudo bañarse ni cepillarse los dientes durante siete días.

El joven, de origen chileno y con visa de turista, fue acusado por las autoridades de haber permanecido más tiempo del permitido en el país. Sin embargo, él sostiene que fue confundido con otra persona durante su detención.

Por su parte, familiares, amigos y activistas solicitan su liberación y mencionan que debería estar en la escuela, no en un centro de detención. Las autoridades educativas de Los Ángeles ofrecen asistencia legal, mientras organizaciones buscan apoyo económico para una posible fianza.

