Jueza ordena desmantelar el centro de detención 'Alligator Alcatraz': este es el plazo que da la sentencia

Este jueves, una jueza federal de Estados Unidos (EE.UU.) ordenó que se desmantele el centro de detención migratorio "Alligator Alcatraz", ubicado al oeste de Miami, en el estado de Florida.

Además del desmanteleamiento de estas instalaciones, la orden también incluye otras medidas luego de considerar la demanda de varios grupos ambientalistas.

Jueza ordena desmantelar el centro de detención 'Alligator Alcatraz'

De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias EFE, la jueza federal Kethleen Williams del Distrito Sur de Florida, dio la orden este jueves luego de dar su fallo a favor de la demanda de los grupos ambientalistas.

Estos grupos ambientalistas son Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, así como la tribu Miccosukee, un pueblo indígena de la zona.

Asimismo, señala que esta demanda exige el cierre "completo e inmediato" por daños a la zona natural de los Everglades.

En este sentido, explica que la orden de la jueza Williams también indica que se impide el ingreso de nuevos migrantes a las instalaciones.

Agrega que también queda prohibido cualquier instalación de infraestructuras adicionales, tales como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas. Del mismo modo, queda prohibido la pavimentación, excavación o cercar el lugar.

Aunque prohibe el ingreso de más migrantes, especifica que no deben ingresar detenidos adicionales a los existentes al momento de la orden, tampoco indica la prohibición de modificar o reparar la estructura ya existente.

Plazo de la sentencia

El documento de la sentencia, especifica que el desmantelamiento del centro de detención 'Alligator Alcatraz' debe llevarse a cabo dentro de lo spróximos 60 días.

Una vez que se cumpla el plazo, resalta que se debe quitar el cerco de modo que se permita el paso de la tribu Miccosukee, así como indica que deben retirar la iluminación industrial, al igual que las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto.

