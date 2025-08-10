Polémica

Influencer venezolano Luis Rivas aparece tras rumores de muerte: así es su vida en Alligator Alcatraz

Por Eili Aranza Devia Viloria
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 03:36 pm
Influencer venezolano Luis Rivas aparece tras rumores de muerte: así es su vida en Alligator Alcatraz

El influencer venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, conocido como “Luis Frío", reapareció a través de una llamada telefónica tras los rumores de su supuesta muerte.

Según el audio que circula en redes sociales, el criollo le aseguró a su abogado que su salud había mejorado luego de sufrir un percance en el centro de detención llamado "Alligator Alcatraz".

Luis Rivas habla desde Alligator Alcatraz

Pese que aseguró que se encontraba bien de salud, Luis Rivas denunció las condiciones en las que se encuentra en dicho centro y que la medicina no llega a tiempo.

"Estoy viviendo en el infierno de Alcatraz", se le escucha decir en la grabación de la llamada que obtuvo Telemundo 51. "Solo quiero llegar a Venezuela, enmendar todo y hacer las cosas como antes", manifestó.

Cabe destacar, que el pasado jueves, el El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo que el venezolano se había desmayado y fue llevado a un hospital.

Por este motivo, sus familiares pensaron que había perdido la vida. 

Domingo 10 de Agosto - 2025
