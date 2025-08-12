“Nariz grande” e “inmigrante de mierda”: el ataque que desató un arresto en Canadá

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja india fue víctima de un ataque racista y amenazas de muerte en un estacionamiento de Peterborough, Ontario, Canadá, lo que derivó en el arresto de un joven de 18 años.

El incidente, ocurrido el 29 de julio en el centro comercial Lansdowne Place, quedó registrado en un video difundido por las propias víctimas en Facebook, reseña The Indian Express.

En las imágenes se observa a tres hombres dentro de una camioneta hostigando a la pareja, lanzando insultos racistas como “nariz grande” e “inmigrante de mierda”, y amenazando con matarlos.

Cuando el hombre intentó grabar la matrícula del vehículo, uno de los agresores advirtió que saldría “a matarlo”. En un momento, un individuo bajó del auto y realizó gestos obscenos, incluso simulando actos sexuales, hacia el coche de la pareja. Según los afectados, el grupo embistió su vehículo, provocando daños.

Arresto y cargos

La Policía de Peterborough informó que el viernes 8 de agosto inició una investigación que incluyó la revisión de videos difundidos en redes sociales con lenguaje de odio.

Como resultado, un residente de Kawartha Lakes, de 18 años, fue acusado de “amenazas proferidas – causar la muerte o lesiones corporales”.

El acusado fue liberado bajo compromiso y deberá presentarse en el tribunal el 16 de septiembre de 2025.

Aunque en Canadá no existe un cargo específico de delito de odio aplicable al hecho, las autoridades indicaron que el caso contiene un elemento de este tipo de crimen, que será evaluado en el proceso judicial.

Condena pública

El jefe de policía Stuart Betts condenó el ataque y destacó que “ese tipo de comportamiento es inaceptable en nuestra comunidad, ni en ninguna otra”.

Agradeció a quienes aportaron pruebas y reiteró la importancia de denunciar incidentes o delitos de odio para facilitar investigaciones y presentar cargos.

“Nos comprometemos a mantener nuestra comunidad segura para todos los que viven, trabajan o visitan la ciudad”, afirmó.

