Entérate: conoce la millonaria inversión de Miami para el Mundial 2026

El condado de Miami se está preparando para un importante desembolso económico con el objetivo de ser una de las sedes del Mundial de 2026. A pesar de una crisis presupuestaria, la ciudad invertirá 46 millones de dólares para la organización del torneo, una suma que se espera que tenga un impacto significativo en la economía local.

El comité organizador de Miami proyecta que el torneo generará un impacto económico de al menos 920 millones de dólares. Aunque la cifra es prometedora, no incluye los costos locales directos de albergar el evento. Se trata de una apuesta arriesgada, pero necesaria, para obtener ganancias a largo plazo.

El dinero invertido por Miami y otras ciudades cercanas se destinará a la infraestructura necesaria, la logística y el alojamiento para recibir a miles de aficionados y equipos. El condado de Miami-Dade, por su parte, se comprometió con 21 millones de dólares en efectivo y hasta 25 millones más en recursos para seguridad y atención.

Además de la inversión en infraestructura, se esperan otros beneficios económicos para la ciudad. Se crearán nuevos empleos, aumentará la ocupación hotelera durante la temporada baja, se impulsarán programas de fútbol para jóvenes y se invertirán en instalaciones deportivas, lo que demuestra que el Mundial dejará un legado en Miami.

