¡Alerta, inmigrantes! La nueva estrategia de ICE para aumentar arrestos y deportaciones: conoce los detalles

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encamina a una de sus mayores expansiones, gracias a un presupuesto 10 veces superior al anterior.

Con estos nuevos fondos, aprobados por un Congreso de mayoría republicana, la agencia pretende contratar a miles de nuevos agentes y aumentar su capacidad de operación.

Esta expansión forma parte de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ha prometido ser más agresivo en la detención y deportación de inmigrantes, incluso aquellos que no tienen un historial delictivo grave.

ICE tiene actualmente unos 6.500 agentes de deportación. El director interino, Todd Lyons, ha confirmado que la agencia planea sumar 10.000 nuevos agentes antes de fin de año para intensificar los operativos y ampliar su alcance en todo el país, según información de Univisión.

ICE busca agentes en todo el país para entrenarlos

Para lograr su meta de contratación, ICE ha iniciado una campaña de reclutamiento sin precedentes. La agencia ofrece bonos de hasta 50.000 dólares y asiste a ferias de empleo.

Hasta ahora, han recibido más de 121.000 solicitudes, y muchos de los candidatos son exagentes que buscan regresar.

Los nuevos reclutas se entrenan en el Centro Federal de Entrenamiento para el Cumplimiento de la Ley, en Brunswick, Georgia.

Allí, comparten formación con agentes de otras agencias federales, aprendiendo procedimientos de seguridad y detención.

ICE planea duplicar el número de instructores para acelerar la capacitación y enviar a los nuevos agentes a las calles más rápido.

El jefe de entrenamiento, Caleb Vitello, admitió que redujeron los requisitos de español para acortar el programa en cinco semanas.

La agencia busca que los novatos lleguen rápidamente a las oficinas, donde podrán asumir tareas de detención y deportación con poca supervisión.

Operaciones de Control Migratorio y Deportación de ICE

La división de ICE que lidera estas acciones, Operaciones de Control Migratorio y Deportación, tiene la misión de encontrar y expulsar a personas que perdieron su estatus legal en Estados Unidos.

Sus objetivos principales son inmigrantes con órdenes judiciales de deportación, los que han sido arrestados por delitos o los que han intentado cruzar la frontera de forma irregular en múltiples ocasiones.

Además de los operativos en las comunidades, ICE opera una red de centros de detención migratoria que no para de crecer, reseña MundoNow Network.

El papel de la agencia ha polarizado la opinión pública: mientras algunos argumentan que sus acciones son esenciales para la seguridad, otros denuncian la dureza de sus tácticas y critican que las redadas incluyan a personas que no tienen un historial criminal serio.

Con más recursos, más agentes y un entrenamiento acelerado, ICE se prepara para un aumento significativo en el número de arrestos y deportaciones.

Sin embargo, el debate sobre la legitimidad y el alcance de estas acciones probablemente seguirá creciendo, especialmente en las comunidades de inmigrantes que se sienten directamente amenazadas por esta ofensiva del gobierno federal.

