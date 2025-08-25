Florida: solicitan ayuda para hallar a una rara especie de serpiente en peligro de extinción

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta a una preocupante disminución de la población, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) ha hecho un llamado a los residentes del estado.

La agencia urge a las personas a reportar cualquier avistamiento de la serpiente arcoíris, una especie no venenosa.

El último avistamiento confirmado de esta serpiente, que ha experimentado un alarmante declive en décadas recientes, fue en febrero de 2020.

Esta serpiente se distingue fácilmente por su apariencia llamativa. Tiene escamas de un brillante color negro o azul violáceo con reflejos iridiscentes, además de tres franjas rojas en el lomo. Su barbilla es de color amarillo con manchas violetas.

Por lo general, los adultos miden entre 70 y 122 centímetros de largo, pero se ha registrado un ejemplar de hasta 173 cm.

A pesar de su aspecto exótico, la serpiente arcoíris no es peligrosa para las personas ni para los animales domésticos.

Cuando se siente amenazada, evita morder. En cambio, usa defensas inofensivas, como presionar su cola o liberar un fuerte olor a almizcle.

¿Por qué está desapareciendo la serpiente arcoiris?

¿Dónde se puede localizar la serpiente arcoiris en el estado de Florida?

La serpiente arcoíris habitó en la región del Panhandle y en el norte de la península de Florida, específicamente en sistemas fluviales como los ríos St. Marys, St. Johns y Suwannee, de acuerdo con datos históricos.

El Museo de Florida también informa que la gente puede encontrarla en ambientes acuáticos, incluyendo manantiales, marismas salobres, lagos y pantanos de ciprés.

También se han reportado hallazgos en lugares más secos, como debajo de vegetación flotante, musgo español y troncos en las orillas de los ríos, reseña Mundo Deportivo.

En el pasado, existió una subpoblación en Fisheating Creek (Condado de Glades), pero la ausencia de registros desde 1952 sugiere que se extinguió en esa área.

Las hembras de esta especie ponen entre 10 y 52 huevos por temporada en suelos arenosos o entre restos de plantas. Las crías generalmente nacen en septiembre u octubre.

Por su coloración, es común que la gente la confunda con otras especies acuáticas, como la serpiente de barro de vientre rojo (Farancia abacura) y la serpiente de pantano negra (Liodytes pygaea).

