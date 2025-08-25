En la mira: Trump amenaza con enviar tropas a tres nuevas ciudades en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

En el contexto de un incremento en la presencia militar federal en la capital, el presidente Donald Trump ha advertido sobre la posibilidad de extender el despliegue de tropas a otras ciudades de gobiernos demócratas.

Esta estrategia busca responder a la oferta formulada por el gobernador de Maryland, quien propuso una visita conjunta para abordar temas de seguridad pública.

De acuerdo con información extraída del portal web de Telemundo Chicago, Trump planteó que respondería enviando “tropas” en lugar de acompañar la citada visita, haciendo referencia directa a su política de aumentar la presencia militar para combatir la criminalidad.

La decisión se suma al análisis previo de despliegues en ciudades como Chicago y Nueva York, donde autoridades demócratas han manifestado su rechazo.

Diferencias entre funcionarios y gobernador de Maryland

La disputa principal se concentra en la gestión de la seguridad pública entre Trump y el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Este último criticó el uso federal del poder para intervenir en las ciudades, invitando a Trump a caminar las calles de la ciudad para discutir la situación de la criminalidad, una invitación que el presidente evadió para enfatizar su propuesta de enviar tropas.

Por su parte, Moore contestó señalando mejoras en las estadísticas de seguridad de Baltimore, donde los índices de homicidios y delitos violentos han disminuido significativamente en los últimos años.

Avance de la estrategia federal en ciudades con gobiernos demócratas

En Washington D.C., la capital, donde Trump ha incrementado el despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales, se registraron protestas durante el fin de semana, aunque algunas zonas mostraron calma inusual.

El mandatario ha declarado que ciudades como Chicago y Nueva York podrían ser los próximos destinos de su estrategia, aunque se ha encontrado con oposición de líderes locales.

Según reportes, el Pentágono lleva semanas preparándose para una posible operación en Chicago que incluiría tropas activas y de la Guardia Nacional.

