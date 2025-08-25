Regreso a clases en EE.UU: estas grandes marcas lanzan descuentos para maestros de hasta 60 %

Suscríbete a nuestros canales

Los descuentos son un gran aliado para los profesores que afrontan los gastos de inicio de clases en Estados Unidos.

Este 2025, reconocidas marcas de tecnología, moda, decoración y clubes de compras ofrecen rebajas de hasta un 60 % para apoyar a los docentes en su regreso a las aulas, destaca Fox 31.

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de quienes, además de enseñar, suelen costear de su propio presupuesto materiales y recursos escolares.

Apple, Target y Michaels entre las marcas más buscadas

Apple se suma con su tradicional campaña “Back to School” que permite a profesores y estudiantes adquirir dispositivos con precios especiales.

El MacBook Air de 15 pulgadas con chip M4 figura entre los productos destacados con descuento.

Michaels, por su parte, ofrece un 15 % de rebaja en toda la tienda para quienes verifiquen su estatus docente en línea, una ventaja que incluye también artículos en promoción.

En el sector de retail, Target habilitó un cupón exclusivo en su programa Target Circle, válido hasta el 30 de agosto, que concede 20 % de descuento en una compra en toda la tienda, desde útiles hasta ropa, como las zapatillas Maddison para mujer.

Stanley, Adidas y más beneficios exclusivos

Otras marcas populares también han creado beneficios especiales. Stanley otorga descuentos en sus productos virales como el vaso Quencher H2.0, mientras que Adidas aplica un 30 % de rebaja en tienda y online para profesores con identificación válida.

Sam’s Club va más allá al ofrecer un 60 % de descuento en la membresía anual para educadores, lo que permite acceder a precios al por mayor, horarios de compras exclusivos y otros beneficios.

A estas propuestas se suman Saatva, que descuenta $225 en colchones Classic en compras superiores a $1,000, y Anthropologie, que ofrece hasta el 1 de septiembre un 20 % de descuento en ropa y accesorios, ideal para renovar el guardarropa docente.

Con estas iniciativas, las grandes marcas buscan reconocer la labor de los educadores y acompañarlos en el regreso a clases con precios más accesibles.

