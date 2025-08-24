Regreso a clases 2025: ahorra dinero y disfruta de grandes promociones en restaurantes de EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a clases puede ser un golpe a las finanzas de las familias. Según la National Retail Federation, los padres gastarán un promedio de $858 por estudiante de preescolar a secundaria.

El costo aumenta a $1.325 por estudiante universitario. Por eso, cualquier ayuda que se pueda conseguir es un gran alivio, así lo reseña una publicación de Solo Dinero.

¿Qué restaurantes tienen promociones por regreso a clases?

Varias cadenas de comida en Estados Unidos (EEUU) tienen ofertas especiales para ayudar a las familias a ahorrar, por el regreso a clases.

Por ejemplo, al comprar una tarjeta de regalo de $30 en Cinnabon o Auntie Anne’s, obtienes un pretzel y un Minibon gratis. La oferta estará disponible hasta el 1 de septiembre.

¿Quieres conocer otras promociones en EEUU?

Einstein Bros. Bagels ofrece a los miembros de su programa de recompensas una docena de bagels y dos quesos crema por solo $10 dólares.

Por su parte, Moe’s Southwest Grill permite que los niños coman gratis los domingos durante todo agosto. Las promociones y los descuentos son una forma de apoyar a las familias durante la temporada escolar.

¿Qué otra empresa tiene descuentos?

La empresa EveryPlate ofrece un descuento del 75 % en la primera caja de comida y 15 % de descuento durante todo un año a estudiantes verificados.

Los restaurantes y promociones también incluyen a Potbelly, que tiene una oferta de compra uno y llévate otro gratis en sándwiches. Con todas estas ofertas, el regreso a clases de los estudiantes es más llevadero para las finanzas de sus padres.

