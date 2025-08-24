Comida gratis en Ohio: aquí puedes recoger tu despensa de alimentos hasta el 29 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Ohio, Estados Unidos (EEUU), también cuentan con bancos de alimentos que apoyan a la comunidad ofreciendo despensas gratis para quienes más lo necesitan, sepa dónde podrán recibirla durante la última semana de agosto.

Estamos hablando del Second Harvest Food Bank, que otorga múltiples oportunidades para que los residentes de ciertos condados accedan a asistencia alimentaria durante todo el mes.

Sobre este punto, es importante tener presente que ofrece ayuda alimentaria a los condados de Clark, Champaign y Logan.

Se indica que, semana a semana, tanto las despensas sin cita previa como las distribuciones móviles de alimentos están disponibles.

Jornadas anunciadas hasta el 29 de agosto

Lunes 25 de agosto

En Logan County Fairgrounds, Bellefontaine (drive-thru): desde las 11:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Martes 26 de agosto

En St. Vincent De Paul, Russells Point (drive-thru): desde las 11:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Caring Friends Food Pantry – Bellefontaine: desde las 2:00 a las 4:00 de la tarde.

Para comprobar disponibilidad y horario en esta ubicación, puede llamar al (937) 592-1228.

Miércoles 27 de agosto

En Riverside Local School, De Graff (walk-up): desde las 12:00 a 1:00 de la tarde.

En St. Vincent de Paul (St. Mary of the Woods) – Russells Point, pero en un horario de 5:00 a 7:00 pm. Puede confirmar horario y disponibilidad llamando al (937) 843-4792

Jueves 28 de agosto

Entrega en St. Vincent de Paul (St. Mary of the Woods) – Russells Point, de 10:00 am a 12:00 pm.

De igual forma, se recomienda verificar horario y disponibilidad comunicándose al: (937) 843-4792.

Viernes 29 de agosto

En Wake Up the World Ministries – Bellefontaine: desde las 4:00 a las 6:00 de la tarde.

Aunque no se requiere cita, se recomienda a los residentes que llamen con anticipación para confirmar los horarios y la disponibilidad.

Para más información, sobre esta última entrega, puede comunicarse al: (567) 674-2722.

