Ciudadanía americana 2025: conoce la nueva herramienta de USCIS que te ayuda a saber si eres elegible

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) frecuentemente está compartiendo información de interés para los extranjeros que quieren realizar trámites migratorios.

En esta oportunidad han compartido una herramienta que resulta útil para aquellas personas que se plantean solicitar la ciudadanía americana, como lo reseña el portal de La república.

Estamos hablando de la “Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización”, la cual ha sido compartida en su Centro de Recursos para la Ciudadanía.

Se trata de simulación que te brinda un resultado anticipado para saber si podrías terminar siendo elegido para la naturalización en el territorio americano.

Lo que debe saber sobre la nueva herramienta

Se explica que este maneja un total de seis preguntas, abordando información personal y migratoria. Además, cuenta con un buen punto a favor, posee un manejo sencillo para los usuarios con respuestas de "si" y "no".

“Estas preguntas tienen como único objetivo ayudarlo a identificar si puede ser elegible para presentar la Solicitud de Naturalización (N-400)”, señalan.

Especifican que esta herramienta no determina oficialmente si realmente es elegible para la ciudadanía, lo que quiere decir que se puede utilizar como una especie de filtro previo.

Debe tener en cuenta que, después de presentar su solicitud, USCIS revisará su información y determinará si es elegible para la ciudadanía por naturalización.

Las preguntas son las siguientes:

¿Alguno o ambos de sus padres eran ciudadanos estadounidenses cuando usted nació? ¿Qué edad tiene? ¿Es usted miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos? Las fuerzas armadas de EE.UU. comprenden el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, la Guardia Costera y partes de la Guardia Nacional y la Reserva. ¿Es usted un residente permanente legal? Un residente permanente legal es una persona que recibió este estatus según las leyes migratorias de EE.UU. y posee una Green Card. ¿Está casado con un ciudadano estadounidense? Seleccione “no” si está divorciado o separado legalmente, si su matrimonio fue anulado o si su cónyuge falleció. ¿Es usted nacional de Estados Unidos?

Puede acceder a él a través de este enlace: Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización | USCIS.

