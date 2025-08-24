Descubre quiénes recibirán un pago del Seguro Social en EEUU este miércoles 27 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos se prepara para la emisión de la última ronda de pago formal del mes de agosto para jubilados, beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y sobrevivientes.

Se debe recordar que la SSA tiene estipulado un calendario de distribución que asegura una distribución ordenada y predecible de los fondos para el seguimiento de los beneficiarios.

Además, hay que tener presente que los montos de los pagos del Seguro Social en EEUU varían en relación a la edad de retiro de cada beneficiario.

Esto refleja la cantidad de años de aportes que cada persona realizó a SSA durante sus años activos en el mercado laboral.

EEUU permite la jubilación a los 62 años (retiro temprano), a los 67 años (en promedio) y a los 70 años (tardía).

Tomando en cuenta este criterio, la tabulación es la siguiente:

Hasta $2.831 si la persona se retira a los 62 años.

Hasta $4.018 si la persona se retira a los 67 años - Edad de jubilación completa (FRA) en 2025.

Hasta $5.108 si la persona se retira a los 70 años, monto que solo es aplicable a aquellos que trabajaron 35 años o más y ganaron el monto máximo imponible en cada año.

Pero el promedio general es de $967 por individuo o $1.450 para las parejas.

¿Quiénes cobrarán este miércoles 27 de agosto?

Para el último pago oficial de mes de agosto, que se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto, y es aquí donde es importante recordar que la fecha de cobro de cada ciudadano está estipulada por el año de nacimiento.

Este sistema asegura una distribución ordenada y predecible de los fondos para que el seguimiento de los beneficiarios.

En este sentido, el miércoles 27 de agosto recibirán sus pagos las personas jubiladas nacidas entre el 21 y el 31 del mes de cualquier mes.

Además, hay que tener en cuenta que solo aplica para quienes comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997.

Así como aquellas personas que sufren de una incapacidad que les impide trabajar y están calificadas para recibir beneficios (SSDI)

