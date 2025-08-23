Fin de pagos SNAP en agosto: descubra quiénes son los últimos beneficiarios en recibir su dinero

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así será la distribución de los últimos pagos del mes.

Debe saber que SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Al recibir este ingreso, las personas de bajos ingresos pueden costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo reseña el portal de Marca US.

Tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

Forma de pago + Montos

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Sin embargo, desde octubre de 2024 se definió la siguiente tabulación promedio de ingresos en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional

Cronograma de los últimos pagos de agosto

Los beneficiarios deben tener claro que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta el próximo 28 de agosto:

Lunes 25 de agosto: beneficiarios con dígitos entre 86 y 88

Martes 26 de agosto: personas con dígitos entre 89 y 92

Miércoles 27: beneficiarios cuyo terminal de EDG está entre 93 y 95

Jueves 28 de agosto: aquellos con dígitos del 96 al 99

Recuerde que puede encontrar su número de caso, el cual debe tener 10 dígitos, en sus documentos oficiales de SNAP o en su cuenta en línea de ACCESS Florida.

