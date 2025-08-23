Estas son las 5 acciones que provocan sospechas en la CBP: bloquean tu entrada a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Viajar a Estados Unidos con una visa aprobada no garantiza la entrada al país. Cada visitante debe pasar por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien decide si la persona puede ingresar o no.

Durante ese proceso, cualquier error en las respuestas o actitudes podría levantar sospechas y derivar en la negación del acceso, destaca Vive USA.

Entre los principales riesgos que enfrentan los viajeros, hay cinco acciones concretas que pueden complicar seriamente su ingreso.

Las cinco acciones que generan sospechas

La primera es no saber la dirección exacta del lugar donde se hospedarán. No basta con mencionar una ciudad o una atracción turística: los oficiales esperan datos precisos, como la dirección del hotel o vivienda.

La segunda es no tener claridad sobre el tiempo de estancia. Declarar un viaje demasiado largo sin un plan coherente puede ser interpretado como una señal de que la persona no piensa regresar.

Presentar el boleto de regreso y las reservaciones de hotel ayuda a dar confianza.

El tercer error es mencionar familiares en situación migratoria irregular. Si bien hablar de parientes con ciudadanía o residencia legal no genera problemas, hacerlo sobre familiares indocumentados puede levantar alertas y motivar a los agentes a investigar más a fondo.

La cuarta acción riesgosa es decir que se trabajará con una visa de turista. Esto constituye una infracción inmediata, ya que las visas B1/B2 no permiten empleo en Estados Unidos. Si el oficial percibe esta intención, la entrada puede ser denegada.

Finalmente, extenderse con respuestas largas o contradictorias también genera sospechas. Los oficiales valoran declaraciones claras, concretas y coherentes.

Preparación antes del viaje

Para evitar inconvenientes, es clave llevar la información a la mano, preparar respuestas directas y mantener una actitud tranquila.

En Estados Unidos, el oficial de CBP tiene la última palabra, por lo que la preparación puede marcar la diferencia entre un ingreso exitoso y un viaje frustrado.

