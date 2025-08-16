¡Atención, beneficiarios! Seguro Social hace cambio importante en los pagos por discapacidad

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social anunció un cambio significativo en el proceso de adjudicación de beneficios por discapacidad.

Ahora, trece nuevas enfermedades y condiciones graves se suman a su programa de “Asignaciones Compasivas”, destinado a acelerar la aprobación de ayudas para personas, adultos y menores, con diagnósticos severos o potencialmente mortales.

¿Qué representa este avance?

Este avance significa que quienes padezcan alguna de las afecciones añadidas podrán recibir una respuesta mucho más rápida, sin tener que atravesar el tradicional y extenso proceso de revisión médica.

La medida busca aliviar la carga burocrática en situaciones que demandan atención urgente. En el contexto actual, el monto promedio del beneficio por discapacidad del Seguro Social (SSDI) ronda $1,444.90 mensuales, mientras que el pago del programa complementario (SSI) alcanza hasta $967 al mes.

Esta actualización apunta a que más personas reciban su financiamiento con mayor prontitud, especialmente cuando cada día cuenta, de acuerdo con el medio El Diario NY.

No obstante, especialistas y organizaciones defensoras de derechos sociales han expresado advertencias. Alertan que el programa podría ser una excelente puerta de acceso para algunos pacientes, pero temen que posibles recortes presupuestarios o restricciones en la clasificación médica podrían afectar a miles de beneficiarios potenciales.

¿Cuál será el valor de este programa?

El programa de “Asignaciones Compasivas” fue creado para identificar, por nombre, condiciones médicas que cumplen automáticamente con los requisitos legales para discapacidad. Así, se agiliza la evaluación de casos tan complejos como ciertos cánceres, trastornos neurológicos o enfermedades degenerativas.

Con la reciente inclusión, la lista supera las 300 condiciones cubiertas por este mecanismo de aprobación rápida, beneficiando a más de 1.1 millones de personas que ya pasaron por el programa.

A pesar de los beneficios evidentes, el mensaje de la SSA advierte que sugiere revisar cuidadosamente los criterios médicos y vigilar cómo estas modificaciones impactan la elegibilidad general del sistema.

