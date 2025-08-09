Seguro Social EEUU: estos son los beneficiarios que recibirán pagos la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos pronto iniciará la emisión de pagos formal para jubilados, beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y sobrevivientes, correspondientes al mes de agosto.

En esta nueva ronda, algunos beneficiarios recibirán más de $5.000, esto, dependiendo de una serie de factores.

Hay que tener presente que los montos de los pagos del Seguro Social varían en relación a la edad de retiro de cada beneficiario, reflejando la cantidad de años de aportes que cada persona realizó a SSA durante sus años activos en el mercado laboral.

EEUU permite la jubilación a los 62 años (retiro temprano), a los 67 años (en promedio) y a los 70 años (tardía).

Según este criterio la tabulación es la siguiente:

$2.831 si la persona se retira a los 62 años.

$4.018 si la persona se retira a los 67 años - Edad de jubilación completa (FRA) en 2025.

$5.108 si la persona se retira a los 70 años.

¿Quiénes cobrarán este miércoles 13 de agosto?

Entonces, el próximo pago se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto, y es aquí donde es importante recordar que la fecha de cobro de cada ciudadano está estipulada por el año de nacimiento.

Este sistema asegura una distribución ordenada y predecible de los fondos para que el seguimiento de los beneficiarios.

En este sentido, el miércoles 13 de agosto recibirán sus pagos las personas jubiladas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes

Así como aquellas personas que sufren de una incapacidad que les impide trabajar y están calificadas para recibir beneficios (SSDI)

