Las mejores 8 compañías de seguros de vida en EEUU: el promedio de pago no supera los $200 anual

Las tarifas y condiciones de los seguros de vida en el mercado durante 2025 reflejan las alternativas que ofrecen las ocho compañías líderes: Pacific Life, Protective, Prudential, Lincoln Financial, MassMutual, National Life, Mutual of Omaha y Penn Mutual.

La información fue obtenida del portal web Forbes Advisor, donde se analizaron precios y detalles de pólizas para distintas edades, géneros y tipos de seguro.

Costos anuales para pólizas a término de 20 años y $250,000 de cobertura

En cuanto a las cuotas anuales promedio para una persona de 30 años con una póliza a término de 20 años y cobertura por $250,000, las mujeres pagan entre 127 dólares en Protective y Penn Mutual hasta 173 dólares en National Life.

En el caso de los hombres, las cifras van desde 144 dólares en Protective y Penn Mutual hasta 180 dólares en National Life. Pacific Life ofrece tarifas para mujeres de 128 dólares anuales y para hombres, 145 dólares; mientras que Prudential tiene precios de 168 dólares para mujeres y 185 dólares para hombres.

Lincoln Financial registra costos de 134 dólares para mujeres y 152 para hombres, MassMutual tiene tarifas anuales de 158 dólares para mujeres y 175 para hombres, y Mutual of Omaha ofrece 155 y 170 dólares, respectivamente.

Cuotas mensuales según grupo de edad y tipo de póliza

Para las pólizas a término con cobertura de $500,000 en 20 años, los pagos mensuales para mayores de 30 años varían entre 15 dólares en Penn Mutual y 20 dólares en Mutual of Omaha.

En mayores de 40 años, las cuotas van de 23 dólares en Penn Mutual a 29 dólares en Prudential. Para mayores de 50 años, las tarifas mensuales se sitúan entre 53 dólares en Protective y Penn Mutual, y 61 dólares en MassMutual y Mutual of Omaha. En pólizas universales con la misma cobertura y duración, los costos mensuales para asegurados mayores de 30 años fluctúan desde 18 dólares en Protective y Penn Mutual hasta 24 dólares en Prudential.

Para el grupo de mayores de 40 años, los montos oscilan entre 28 dólares en Pacific Life y Penn Mutual y 33 dólares en Prudential y Mutual of Omaha.

Finalmente, para mayores de 50 años, las cuotas mensuales suben entre 68 dólares en Protective y Penn Mutual y 82 dólares en Mutual of Omaha.

