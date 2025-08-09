¡Oportunidad de empleo! Realizan jornada de captación este 12 de agosto: solo tres requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La tienda EPA de San Martín, en Caracas, está organizando una jornada de captación de talento para personas interesadas en formar parte de su equipo de trabajo.

Este evento, que representa una oportunidad para quienes buscan empleo, se llevará a cabo el próximo martes 12 de agosto a partir de las 9:00 a.m.

La empresa busca integrar a nuevos talentos en sus diversas áreas, ofreciendo un proceso de selección dinámico y directo en sus instalaciones.

Requisitos para la capacitación

Los aspirantes que deseen participar en esta jornada solo necesitan cumplir con tres requisitos sencillos para poder ser evaluados:

Ser bachiller y mayor de 18 años.

Ser profesional o estudiante universitario en sus últimos semestres.

Tener disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Se recomienda a los asistentes llevar su síntesis curricular actualizada, en caso de ser requerido.

La jornada de captación tiene una duración de 7 horas, aproximadamente (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.).

¿Qué ofrece la tienda EPA?

La tienda EPA se posicionó en el mercado como un punto de referencia para todo lo relacionado con el hogar y la construcción.

Su amplio catálogo incluye desde materiales de construcción, herramientas y pinturas, hasta una gran variedad de artículos de decoración, ferretería, jardinería y plomería.

Al unirse a su equipo, los interesados tendrán la oportunidad de trabajar en un entorno que ofrece soluciones integrales para el hogar, asesorando a clientes en proyectos de remodelación o decoración.

