Guía de beneficios del Seguro Social: descubre si cumples con los requisitos para postularte en EEUU

El Seguro Social en Estados Unidos ofrece diversos beneficios económicos para jubilados, personas con discapacidad y familiares sobrevivientes.

Saber si cumples con los requisitos para postularte es fundamental para acceder a estas prestaciones. La información fue extraída del portal oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

Tipos de beneficios y requisitos básicos

Existen cuatro principales tipos de beneficios del Seguro Social: jubilación, beneficios para cónyuges y familiares sobrevivientes, Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro por Incapacidad (SSDI).

Para ser elegible, el solicitante o su familia deben haber aportado al sistema mediante impuestos. Además, es necesario tener presencia legal en el país, aunque no es requisito ser ciudadano estadounidense estrictamente.

Proceso para verificar elegibilidad y solicitar

La SSA recomienda crear una cuenta en línea para manejar y consultar el estado de las solicitudes, actualizar información y programar depósitos directos de los pagos.

Del mismo modo tiene la opción de presentar un pequeño Quiz donde podrá conocer a cuál tipo de beneficio puede recibir dependiendo de:

Si es o no mayor de 18 años

Su fecha de nacimiento

Si alguna vez ha trabajado y pagado impuestos de Seguro Social

Si Ha trabajado y pagado impuestos de Seguro Social por 10 años o más

Si ha estado casado y la edad de cuando contrajo nupcias

Si recibe su cónyuge beneficios de Seguro Social o planifica solicitarlos pronto

El tipo de ingreso que posee. Teniendo en cuenta si le resulta difícil pagar por artículos esenciales como comida, ropa o una vivienda cada mes

Si cuenta con alguien en su hogar recibe beneficios del gobierno que ayudan a pagar por artículos esenciales como comida, ropa y una vivienda

La solicitud puede hacerse en línea, por teléfono o en una oficina local del Seguro Social. Si se reside fuera del país, también es posible realizar trámites en la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Los beneficios se pagan mensualmente y varían según la condición del inscrito, oscilando entre aproximadamente 717 y 2,000 dólares en promedio, dependiendo del tipo de beneficio y situación personal. La SSA ofrece asesoría gratuita para resolver dudas sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud.

