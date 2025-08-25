Una "trampa" que te lleva directo al ICE: descubre los peligros del mítico Puente Ambassador en EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

El Puente Ambassador, que conecta Detroit (Michigan) con Windsor (Canadá), es ahora un punto “peligroso” para inmigrantes indocumentados y personas con trámites migratorios pendientes en Estados Unidos.

Un simple error de manejo al ingresar en la zona fronteriza puede costar la libertad y derivar en detención por parte de las autoridades migratorias, destaca la web AS.

Este fue el caso de Sergio Ramírez, quien junto a su esposa, Kristina, tomó un desvío equivocado mientras conducía por el puente.

Un desvío que cambió la vida de un inmigrante en Michigan

Al intentar reingresar a Estados Unidos, lo que parecía un control de rutina terminó en tragedia: ambos fueron detenidos, aunque Kristina, ciudadana estadounidense, solo pasó tres días retenida.

Sergio, en cambio, lleva más de tres meses bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la cárcel del condado de Monroe, Michigan.

El inmigrante mexicano, que vive desde hace 20 años en Chicago, contaba con un permiso de trabajo, Número de Seguro Social y tenía en curso una visa U desde 2019, ya que fue víctima de un asalto.

Su abogado insiste en que se trata de una detención injusta y recuerda que Sergio estaba en proceso legal para regularizar su situación. La audiencia clave de su caso está prevista para la próxima semana.

La confusa ruta del Puente Ambassador

Cada día, miles de viajeros, turistas y transportistas cruzan este paso fronterizo. Sin embargo, la señalización confusa, las constantes obras y desvíos convierten al puente en una trampa mortal para inmigrantes sin estatus legal.

Quienes ingresan por error a la zona de Aduanas y Protección Fronteriza enfrentan la posibilidad de ser arrestados y trasladados a centros de detención del ICE, como ocurrió con Ramírez.

El caso revela los riesgos ocultos de transitar por el Puente Ambassador, incluso para residentes habituales de Detroit, y se ha convertido en una advertencia para inmigrantes que, por un descuido al volante, pueden terminar detenidos o incluso deportados.

