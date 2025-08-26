¿Buscas un vuelo barato? Descubre las 5 aerolíneas que esconden los mejores precios en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Going lanzó un nuevo informe que beneficia a los viajeros que buscan las mejores tarifas para sus vuelos.

El informe, que presenta los “Premios a las Mejores Ofertas de Vuelos 2025”, analiza datos de miles de rutas entre julio de 2024 y junio de 2025, evaluando la frecuencia y la calidad de las ofertas.

Going destacó que las aerolíneas ofrecieron descuentos que variaron entre el 30% y el 90% en comparación con los precios regulares, lo que resalta la competitividad del mercado, según Univisión.

Las más económicas

Las aerolíneas que recibieron los premios por ofrecer las mejores tarifas en Estados Unidos incluyen a Southwest, American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y JetBlue Airways.

Estas compañías no solo sobresalen por la cantidad de descuentos que proporcionan a sus clientes, sino también por la magnitud de las ofertas en relación con las tarifas estándar.

Este reconocimiento refleja un esfuerzo continuo por parte de estas aerolíneas para hacer que los viajes sean más accesibles para los consumidores.

Recomendaciones

Para aprovechar al máximo estas oportunidades de ahorro, los viajeros deben estar atentos a las promociones y ofertas especiales que estas aerolíneas lanzan periódicamente.

Es recomendable suscribirse a boletines informativos y seguir las cuentas de redes sociales de las aerolíneas para recibir actualizaciones sobre descuentos y tarifas reducidas.

Además, utilizar herramientas de comparación de precios en línea puede facilitar la búsqueda de las mejores ofertas y ayudar a los viajeros a planificar sus próximas aventuras sin exceder su presupuesto.

