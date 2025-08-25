Labor Day 2025 en Nueva York: entérate qué estará abierto o cerrado durante el 1 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El "Labor Day" (Día del Trabajo) en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre, es decir, este año se festejará el 5 del próximo mes.

La festividad honra y reconoce las contribuciones de los trabajadores estadounidenses a la fortaleza, prosperidad y bienestar de la nación.

La elección de esta fecha se remonta a finales del siglo XIX, cuando el movimiento obrero ganó fuerza en el país.

Los activistas sindicales impulsaron un feriado federal para reconocer los logros de los trabajadores. La primera celebración fue en 1882 en Nueva York.

¿El Labor Day es feriado federal?

Aunque el 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores) conmemora la Revuelta de Haymarket de 1886 en Chicago, el gobierno de Estados Unidos, temiendo la asociación con los movimientos socialistas y comunistas de esa fecha, optó por la propuesta del primer lunes de septiembre para establecer el feriado federal en 1894.

Este día también sirve como un puente entre las festividades del 4 de julio (Día de la Independencia) y las de Acción de Gracias, reseña Lohud.

¿Qué estará abierto o cerrado durante el Labor Day en Nueva York?

Bancos

Business Insider señala que los bancos generalmente cierran en las mismas fechas que la Reserva Federal, y esta última sigue el calendario oficial de días festivos federales de 2025.

Además, los bancos no suelen procesar transacciones en línea en estos días festivos federales.

Correo

En 2025, la Oficina Postal de Estados Unidos cerrará sus puertas y no entregará correo regular en todos los días festivos federales, incluyendo el 1 de septiembre.

Aunque la Oficina Postal de EE. UU. no realiza entregas regulares en días festivos federales, sí entrega envíos de Priority Mail Express.

Según AARP, los clientes pueden solicitar sellos, imprimir etiquetas de envío y solicitar la recogida de paquetes a través de USPS.com durante los días festivos.

UPS no hará recogidas ni entregas regulares, ya que la empresa celebra el feriado. Sin embargo, el servicio UPS Express Critical seguirá disponible. Las tiendas de UPS podrían cerrar, por lo que se recomienda verificar el horario de tu sucursal local.

FedEx, FedEx Freight y FedEx Logistics cerrarán el Día del Trabajo. A pesar de esto, FedEx Custom Critical sí realizará entregas. Por su parte, las oficinas de FedEx (puntos de venta) operarán con un horario modificado.

El 1 de septiembre, la mayoría de las oficinas gubernamentales, incluyendo las municipales y las bibliotecas, cerrarán sus puertas.

Playland Park

Según el sitio web de Playland Park, el parque abrirá sus puertas el Día del Trabajo desde el mediodía hasta las 9 p.m.

Tiendas

Si quieres saber si una tienda o restaurante está abierto el Día del Trabajo, la mejor opción es visitar las páginas web o redes sociales. Generalmente, la mayoría siguen operando en ese día.

