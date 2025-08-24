El mercado inmobiliario de EE. UU. se parte en dos: conozca los seis estados donde los precios de la vivienda están en baja

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue mostrando tendencias divergentes en 2025, evidenciando una dinámica distinta dependiendo de la región. Esta polarización en los precios pone de manifiesto condiciones variables para compradores y vendedores en diferentes partes del país.

La información fue obtenida a partir del análisis publicado en el portal web de Solo Dinero, que recoge datos recientes del informe de Zillow, una importante firma especializada en bienes raíces en Estados Unidos.

¿Cuál es el contexto nacional del mercado inmobiliario?

En el país, los valores de las viviendas presentan comportamientos contrarios: mientras en 25 mercados los precios han registrado incrementos, en otros 25 se observa una disminución año tras año.

Estas diferencias radican principalmente en la ubicación geográfica, con alzas concentradas en el medio oeste y noreste, y descensos en áreas del sur y oeste.

Factores tales como la restricción en la construcción de nuevas viviendas en algunas zonas han limitado la oferta, impulsando los precios al alza.

Por otro lado, en regiones donde la construcción ha respondido mejor a la demanda, la presión sobre los valores se ha reducido, facilitando la asequibilidad.

Seis estados con las mayores disminuciones en precios de vivienda

Los estados que presentan las caídas más significativas en el valor de las viviendas se encuentran principalmente en el sur y ciertas áreas del oeste del país.

Destacan Florida y Texas como epicentros de estas bajadas. Dentro de estos mercados se incluyen ciudades como Tampa, Austin, Miami, Orlando, Dallas y Houston, con reducciones que van desde cerca del 2% hasta más del 6% anual.

En estos lugares, la capacidad de las constructoras para responder a la demanda ha ofrecido alternativas a quienes buscan cambiar de vivienda, contribuyendo a la caída de precios.

Además, en julio de este año, los recortes en los precios de los listados alcanzaron un 27,4%, el nivel más alto desde que esta métrica es monitoreada desde 2018, especialmente en el sur y la región montañosa.

