Viviendas a bajo costo en EE.UU.: estos son los estados con los precios de inmuebles más asequibles

Aunque la temporada de compra de viviendas en 2025 arrancó con desafíos, con tasas hipotecarias cerca del 7% y propiedades que tardaban más en venderse, la situación está mejorando.

Comprar una vivienda sigue siendo una meta alcanzable si te enfocas en los lugares correctos.

De hecho, existen más de 140 ubicaciones en todo el país, incluyendo varias áreas metropolitanas, donde el precio medio es de $300.000 o menos.

Gracias a un mayor inventario de viviendas, la asequibilidad ha mejorado modestamente en muchos mercados, reseña Heraldo USA.

El sitio web Realtor ha descubierto las ciudades más asequibles de Estados Unidos. Basándose en datos de mayo de 2025, el análisis se centró en mercados con más de 1.000 listados y precios medios de venta por debajo de los $300.000.

Los resultados son prometedores: hay más de una docena de ciudades donde las opciones de vivienda asequible son abundantes.

¿Cuáles son las ciudades de Estados Unidos más asequibles para comprar viviendas?

En la actualidad, Detroit se destaca como una de las grandes ciudades más asequibles, con un precio medio de venta de viviendas de $109.000 dólares.

Aunque en el pasado fue una de las metrópolis más pobres de Estados Unidos, el valor de las propiedades en "Motor City" ha aumentado significativamente.

Según un informe de la Universidad de Michigan, los barrios de Detroit con las casas más baratas hace una década han visto un gran aumento en el valor de sus viviendas, con precios medios que se han disparado hasta un 276%.

A continuación se presenta una lista de las ciudades de Estados Unidos donde la compra de una vivienda es más asequible, según un análisis de Realtor (el precio medio de la vivienda se incluye entre paréntesis):

Detroit, Michigan: $109.000 Birmingham, Alabama: $181.500 Saint Louis, Misuri: $199.999 Memphis, Tennessee: $218.200 Baltimore, Maryland: $249.900 Lubbock, Texas: $249.975 Indianapolis, Indiana: $268.500 Pittsburgh, Pensilvania: $274.900 Decatur, Georgia: $279.000 Kansas City, Misuri: $281.250

