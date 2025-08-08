Hamburguesas gratis en Burger King hasta el 11 de agosto: así puedes conseguir la tuya

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cadena de comida rápida, Burger King, ha activado una promoción verdaderamente atractiva para sus clientes, estará regalando hamburguesas hasta el lunes 11 de agosto a los que cumplan con las ciertas condiciones.

Resulta que, Burger King está celebrando su alianza con Walmart+, como resultado está ofreciendo una Whopper gratis por persona, cada día, hasta el 11 de agosto.

Más específicamente, los clientes pueden disfrutar de un Whopper gratis al día con una compra mínima.

Esta oferta, exclusiva para clientes de ambos programas, marca el primer aniversario de su colaboración.

De hecho, los miembros de ambos programas también pueden disfrutar de un 25% de descuento diario en pedidos digitales de Burger King, además de la oferta trimestral de un Whopper gratis en enero, abril, julio y octubre de 2025.

La oferta del Whopper gratis es perfecta para quienes buscan un almuerzo o cena económica.

Detalle sobre cómo acceder a la oferta

La promoción solo aplica en restaurantes participantes de Estados Unidos, excluyendo Alaska, Hawái y territorios.

Para obtener la icónica hamburguesa clásica a la parrilla, sin costo adicional, solo necesita gastar un dólar y ser miembro de Royal Perks y Walmart+.

Si no tienes Walmart+, puedes inscribirte con una prueba gratuita de 30 días, pero necesitas una cuenta activa para aprovechar el beneficio. Por su parte, Royal Perks es gratis y fácil de unirte a través de la app.

Ahora, para activarla, debe vincular sus cuentas de Royal Perks y Walmart+ y usar la app o el sitio web de Burger King.

Entonces, el proceso es el siguiente:

Descargar la app de Burger King y asegurarse de estar registrado en Royal Perks.

Luego, abrir la app de Walmart+ o desde su sitio web, ir a la sección de “Cuenta” y selecciona “Membresía Walmart+”.

Busca el beneficio de ahorro de Burger King y haz clic en “Comenzar”.

El anterior paso le llevará a la app de Burger King para vincular ambas cuentas.

Una vez vinculadas, cada día encontrarás un código de seis dígitos en la pestaña “Ofertas” de la app de Burger King .

. Usa dicho código al pedir en la app, en el sitio web o en un restaurante participante. También puedes mostrar el código en caja para pedidos en persona.

La oferta se renueva diariamente a medianoche, pero solo permite un Whopper gratis por cuenta al día.

Sin embargo, debe tener presente que la oferta aplica solo al Whopper original, no a variaciones como el BBQ Brisket.

Es decir, solo para su hamburguesa de cuarto de libra con lechuga, tomate y mayonesa.

Además, no es válida para entregas a domicilio ni durante el horario de desayuno, salvo en ubicaciones específicas.

Tampoco se puede combinar con otros descuentos o cupones.

