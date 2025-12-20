Horóscopo del 20 de diciembre: Vienen instantes llenos de gloria

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un sextil positivo con la Luna. Es necesario seguir adelante crecer y cultivar el equilibrio emocional. Hay que buscar una estabilidad familiar y ver cómo la vida te ofrece momentos de felicidad plena. Mereces lo mejor de esta realidad física. Vienen instantes llenos de gloria y armonía para que disfrutes de manera positiva. Todavía hay que seguir trabajando y luchando por un bienestar dimensional.

TAURO: Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas. Son las energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad.

GÉMINIS: Mercurio se encuentra en estos momentos opuesto a tu signo astrológico. Debes estar muy atento a lo que hablas y comentas. Relájate y mantente en tu ética. No hables mal de nadie y mucho menos difames a alguna persona. Compórtate como una persona educada y honesta, para que no te veas involucrado en alguna situación complicada. Busca más bien obtener el respecto de tu entorno. Que tu palabra sea Ley.

CÁNCER: Tienes una oposición negativa con la Luna. No es muy favorable a nivel emocional. Estás pasando por un momento difícil. La situación va a mejorar en los próximos días. Nada es permanente y todo se mueve de manera continua. Cálmate y piensa qué debes hacer para mejorar lo que vives en la actualidad. Seguro te llegan varias ideas. Pon en acción la que más te guste o te parezca más coherente para tener mejores resultados.

LEO: No entendemos por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Urano te afecta con una cuadratura negativa y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada. Ahora son más bruscos y difíciles de ejecutar. Pareciera que quieres seguir donde estás. Debes ser flexible.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que te sitúa en un proceso de gran confusión e incertidumbre. Todos los caminos parecen abrirse al mismo tiempo, y elegir uno no es tarea fácil. Esta encrucijada puede sentirse abrumadora, pero también es profundamente significativa. Lo que decidas ahora marcará un antes y un después en tu vida. Estás frente a un momento trascendental en tu evolución personal y espiritual.

LIBRA: Aprovecha el día de hoy que la Luna está conectada con tu ser interno. Hoy sentirás un poderoso equilibrio emocional. La paz llega a tu ser con mucha fuerza. Dios permite que sigas adelante con fuerza y estabilidad en tu camino. Una vez más, se abren los canales espirituales llenos de sanación. Hoy, debes ver la Luna de frente y conversar con ella para que te regale mucha armonía.

ESCORPIO: Dios se hace presente en tu vida y ahora todo fluye con una protección impresionante. Con estas energías positivas, los resultados están garantizados. Tienes un trígono positivo con Neptuno y estás en un proceso que genera grandes éxitos en tu vida. Una vez más, sientes que el Universo te bendice para que puedas avanzar con fuerza. Ahora debes enfocarte en tu meta y definir bien lo que deseas hacer con este apoyo.

SAGITARIO: El planeta Mercurio te está ayudando a realizar acciones de manera acelerada. Se abren todos los caminos y solo depende de ti avanzar rápidamente. Se están manifestando excelentes oportunidades para crecer y mejorar. Hay que estar muy alegre y agradecido con Dios por permitir buenos comienzos en los sederos de la prosperidad y la abundancia. Espero que disfrutes los buenos tiempos con mesura y buena administración.

CAPRICORNIO: La fuerza de la Luna a través de un sextil positivo te permite tener una energía de calma y sosiego fundamental para tu vida. En días pasados has tenido muchas tribulaciones y hoy gracias a la bendición de Dios entras en un proceso de calma, paz y equilibrio. La situación va a mejorar y todo va a ser para el bien personal y de tus familiares. Es el momento de agradecer a Dios por los favores recibidos durante este proceso.

ACUARIO: El tránsito de Plutón por tu signo no ha sido sencillo. Este evento ocurre solo cada 248 años y ahora te corresponde a ti encarnar el papel central en esta gran transformación colectiva. Tu signo es el que convoca el caos como antesala del nuevo orden que está por emerger. Para que algo nazca, primero debe ser derrumbado y depurado. En tus manos está la renovación integral del sistema en el que habitamos.

PISCIS: Hoy, tienes muy sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y complique tu futuro. Ten calma y pronto verás los resultados positivos en tu vida.

Por Arturo Acosta

