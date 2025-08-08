Texas activa su fin de semana libre de impuestos: descubra qué productos y bajo qué reglas aplican los descuentos

Suscríbete a nuestros canales

El esperado feriado anual de impuestos sobre las ventas de Texas, Estados Unidos (EEUU), comenzó este viernes 8 de agosto, desde las 12:01 de la mañana y se extenderá hasta el domingo 10.

Debe tener presente que los descuentos se aplicarán a productos calificados y comprados exclusivamente durante este fin de semana, como lo reseña el portal de Click 2 Houston.

Además, sepa que pueden adquirir artículos en tiendas de Texas, con vendedores en línea que tengan sede en el estado, y hacer pedidos por teléfono para obtener el precio con descuento.

Según una encuesta minorista de regreso a clases de Deloitte, el costo promedio de los útiles escolares ahora alrededor de $570 por estudiante, pero la carga puede aliviarse gracias al fin de semana libre de impuestos.

Se estima que el ahorro es del 8.25% en la mayoría de las ciudades texanas.

"Se espera que los compradores de Texas ahorren un estimado de $133.2 millones en impuestos sobre las ventas estatales y locales durante el feriado de impuestos sobre las ventas de este año", dijo la Contralora Interina de Texas Kelly Hancock.

Tenga presente que, si se le llega a cobrar por error el impuesto sobre las ventas de un artículo elegible, puede solicitar un reembolso al minorista, sin necesidad de comunicarse con el estado.

Detalles sobre los productos con descuentos en Texas

Durante este evento de tres días, los compradores de todo el estado pueden ahorrar en impuestos sobre las ventas al comprar la mayoría de la ropa, calzado, mochilas y útiles escolares con un precio inferior a $100 por artículo.

Es decir, aunque compre dos artículos (o más) que superen los $100, igual recibirá el descuento de impuestos ya que cada artículo comprado es inferior al límite de $100 dólares dispuesto por la contraloría del estado.

Sin embargo, debe tener en cuenta que, los pagos por esas compras deben ser procesados en esos días de la promoción, de lo contrario no recibirán el descuento de impuestos.

Más específicamente, los productos que califican, siempre que tengan un precio inferior a los $100 por artículo, son los siguientes:

La mayoría de la ropa y el calzado cotidianos (por ejemplo, jeans, camisas, vestidos, zapatillas de deporte)

Ropa deportiva casual que se puede usar fuera de los deportes: zapatillas de tenis, trajes de jogging, trajes de baño

Mascarillas (solo de tela o tela desechable)

Mochilas para uso escolar, incluidas mochilas con ruedas y bolsas de mensajero Límite: 10 por compra, a menos que el comprador certifique el uso escolar

Útiles escolares enumerados en la lista de artículos elegibles del estado (bolígrafos, lápices, cuadernos, carpetas, etc.)

Compras realizadas en la tienda, en línea, por correo, teléfono o pedido personalizado, si se paga y procesa durante las vacaciones

Artículos a plazos, si se realiza el pago final o si el artículo se coloca recientemente en apartado durante las vacaciones

Artículos con descuento con un precio inferior a $100

Pedidos en línea pagados durante las vacaciones (incluso si se entregan más tarde)

Los gastos de envío cuentan para el límite de precio: el artículo total + el envío debe ser inferior a $100

Para más detalles puede visitar la página oficial de la Oficina del Contralor de Texas: https://comptroller.texas.gov/taxes/publications/98-490/spanish.php.

