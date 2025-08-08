Vacunas rusas contra el cáncer: ¿Cuándo las recibirán los primeros pacientes?

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos años, en Rusia han estao desarrollando medicamentos de nueva generación, lo que incluye vacunas contra el cáncer.

Recientemente se han realizado descubrimientos que pronostican un año decisivo en la lucha contra el cáncer ya que los científicos rusos están en preparativos para ensayos clínicos de la primera vacuna ARNm personalizada contra la enfermedad.

El fármaco fue desarrollado en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica.

Vacuna rusa contra el cáncer

De acuerdo con medios rusos, esta vacuna actua sobre el tumor de forma directa a diferencia de la quimioterapia y la radioterapia, de este modo con la vacuna se evita el daño en células buenas del cuerpo.

El funcionamiento de este fármaco es su enfoque individual y parte de un análisis génetico del tumor que tiene cada paciente, se crea la vacuna y esta enseñaría al sistema inmunitario en el reconocimiento de las células cancerosas.

Este reconocimiento se hace por medio de un sistema que trabaja con inteligencia artificial, el cual procesa la información genética, permite establecer el perfil de mutación del tumor y el diseño de la vacuna individual.

Posteriormente, se sintetiza la vacuna y se encapsula en nanoestructuras lipídicas para ser administrado en células humanas.

¿Cuándo las recibirán los primeros pacientes?

Sobre la aplicación de la vacuna ARNm rusa en humanos, se espera que los ensayos clínicos inicien en los próximos meses, así lo aseguró el director del Centro Gamaleya, Alexánder Guintsburg.

Estos ensayos se realizarán en el Instituto de Investigación Oncológica Herzen de Moscú y el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín.

Inicialmente, probarán en los casos de melanoma y se planea el desarrollo de la vacuna para otros tipos de cáncer.

Por su parte, el director del centro Gamaleya señaló que en los ensayos preclínicos, la vacuna ARNm logró la disolución del melanoma y desapareció por completo al igual que la metástasis, sin descartar su aplicación en pacientes con melanoma en etapa IV.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube