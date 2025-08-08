¿Quieres ser policía en New York? Esto es lo que necesitabas saber sobre los nuevos cambios para ingresar: hasta $60.884 de salario

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Nueva York anunció una serie de reformas en el proceso de reclutamiento de su Departamento de Policía (NYPD) con el objetivo de aumentar el número de agentes.

Nueva York registró, por sexto trimestre consecutivo, una disminución en el índice de delincuencia durante el segundo trimestre de 2025, informó La Nación.

Con el objetivo de sostener estos resultados, la ciudad planea intensificar sus esfuerzos para reclutar a más agentes. Como parte de esta iniciativa, se eliminaron las tarifas de solicitud para los aspirantes.

¿Cuáles son los cambios para atraer oficiales?

Según Jessica S. Tisch, Comisionada del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, esta medida busca facilitar el acceso a la carrera policial, atrayendo a más neoyorquinos a postularse para cubrir la escasez de personal en el departamento.

Para impulsar el número de reclutas, se implementaron varias modificaciones clave:

Ahora, el examen competitivo para oficiales de policía se llevará a cabo cada mes, y se han eliminado las tarifas de solicitud hasta septiembre.

A partir de octubre, se reintroducirá una tarifa de 40 dólares. Además, la edad mínima para postularse se ha reducido de 25 a 20 años y medio.

El alcalde Eric Adams hizo un llamado para encontrar a la próxima generación de oficiales que asegurarán que Nueva York siga siendo la ciudad más segura de Estados Unidos.

Las autoridades reconocen que el departamento enfrenta una escasez de personal y, por ello, se implementaron estas modificaciones con la intención de atraer a los mejores candidatos.

¿Cuál es el salario de un policía en Nueva York?

Las condiciones laborales para un oficial de policía en Nueva York incluyen:

Salario inicial: $60,884

Salario tras 5.5 años: $126,410

Vacaciones pagadas: 27 días a partir del séptimo año

Baja por enfermedad: Ilimitada, con goce de sueldo completo

Paquete de beneficios: Cobertura médica, dental y de la vista, además de un plan de compensación diferida.

Jubilación opcional con medio sueldo tras veinte años de servicio.

Diversas oportunidades de promoción.

La meta es no solo aumentar el número de reclutas, sino también asegurar que la composición del departamento refleje la diversidad de la ciudad que sirve.

