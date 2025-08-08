Recortes de impuestos aceleran la insolvencia de la Seguridad Social en EEUU: quiénes serán los más afectados

Suscríbete a nuestros canales

El principal actuario de los fondos fiduciarios de la Seguridad Social emitió una advertencia sobre los recientes cambios en la política fiscal que podrían precipitar la insolvencia antes de lo previsto.

Si bien se había estimado previamente que el fondo fiduciario de la Seguridad Social se agotaría para el año 2033, esta nueva proyección sugiere que ese plazo podría acortarse significativamente, aumentando la urgencia de la reforma, informó Live Now Fox.

¿Cómo será el aumento de los fondos fiduciarios?

El principal actuario de la Seguridad Social confirmó que la reciente ley de recortes de impuestos y gastos acelerará la fecha en que los fondos del programa se queden sin dinero.

La Oficina del Actuario Jefe de la Seguridad Social explicó, en una carta dirigida al senador Ron Wyden, que las tasas de impuestos a la renta permanentemente más bajas y los ajustes en las deducciones tendrán "efectos significativos" en las finanzas del programa, reduciendo los ingresos que se destinan a la Seguridad Social.

Esto deja a los legisladores con menos tiempo para encontrar una solución y estabilizar el programa, que es fundamental para millones de jubilados.

El análisis resalta que los cambios fiscales están impactando directamente en la capacidad de la Seguridad Social para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, aumentando la presión sobre el Congreso para que actúe de manera rápida y efectiva.

La actuaria principal, Karen Glenn, informó que los recientes cambios en la ley, específicamente la Ley OBBBA, aumentarán los costos del Seguro Social en unos $168,600 millones durante la próxima década. Como resultado, la fecha de insolvencia de los fondos fiduciarios se adelanta del tercer al primer trimestre de 2034, dando a los legisladores menos tiempo para actuar.

Según la ley actual, una vez que los fondos fiduciarios se agoten, los beneficios del Seguro Social se limitarían únicamente a los ingresos de los impuestos sobre la nómina.

Esto significa que, sin una intervención del Congreso y la Casa Blanca, los beneficiarios podrían enfrentarse a recortes automáticos en sus pagos en menos de diez años, lo que pone en riesgo la estabilidad económica de millones de jubilados.

Los beneficios del Seguro Social enfrentarán un recorte

Un análisis reciente del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) revela las graves consecuencias de la insolvencia del Seguro Social.

El informe concluye que, si no se toman medidas, los beneficios de 62 millones de estadounidenses podrían enfrentar un recorte automático del 24% para fines de 2032.

Para poner esto en perspectiva, el CRFB detalla el impacto en los hogares jubilados:

Pareja de ingresos medios (dos ingresos): El recorte anual sería de unos $18,100, o aproximadamente $1,509 mensuales.

Pareja de ingresos medios (un ingreso): La reducción anual sería de $13,600.

Pareja de bajos ingresos (dos ingresos): Los beneficios anuales disminuirían en $11,000.

Pareja de bajos ingresos (un ingreso): La reducción anual sería de $8,200.

Pareja de altos ingresos (dos ingresos): Los recortes podrían ascender a $24,000 anuales.

Pareja de altos ingresos (un ingreso): La caída en los beneficios sería de $18,000 al año.

El CRFB advierte que esta situación solo empeorará con el tiempo, ya que se proyecta que el recorte de beneficios podría superar el 30% para 2099 si no se implementan soluciones.

"Los legisladores que se comprometen a no tocar la Seguridad Social están respaldando implícitamente estos profundos recortes a las prestaciones para 62 millones de jubilados a partir de 2032", declaró el CRFB. "Es hora de que los legisladores digan la verdad sobre las finanzas del programa y busquen soluciones con fondos fiduciarios para evitar la insolvencia y mejorar el programa para las generaciones actuales y futuras".

