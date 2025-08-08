¿Reparar la moto o comprar una nueva?: esto es lo que cuesta mantenerla en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Tener una moto no solo implica el coste de compra o financiación, también conlleva otros gastos que debes tener en cuenta.

El mantenimiento de una moto es importante; no obstante, representa una carga económica significativa. Además de que debe hacerse constantemente para que el vehículo no sufra daños a largo plazo.

¿En qué consiste el mantenimiento preventivo para moto?

Entre los principales componentes que requieren mantenimiento regular se encuentran los cauchos, el aceite y el kit de rodamiento.

En Moto Top.ek , ubicados en calle Los Claveles de Puente Hierro en Caracas, ofrecen el servicio de mantenimiento a partir de $ 35 dependiendo de la motocicleta.

El servicio incluye limpiar, engrasar, tensar la cadena, cambio de aceite, lubricación de rodamiento trasero y delantero, ajustes, mantenimiento del portabanda y ajuste de válvulas, entre otras cosas.

Cabe destacar que esto varía según el uso de la moto una motocicleta sin tanto rodaje puede que solo necesite una revisión al mes como hay otras que necesitan revisión cada 15 días.

¿Cuánto cuesta el mantenimiento?

Gael García, asesor de Moto Top.ek, expresó que para una moto Horse 2013 el servicio de mantenimiento puede ser desde 5.550 bolívares o $ 50 ya que "algunos modelos exigen más que otros".

Uno de los cuidados más frecuentes en cuanto al mantenimiento de la moto es el cambio de aceite, el cual varía según el tipo de motocicleta. Este líquido lubrica las piezas internas, reduce la fricción, limpia el motor y lo protege del desgaste, detalló García.

También mencionó que los precios pueden ir entre $ 10 a $ 25 dependiendo de la marca y el tipo de aceite que puede ser sintético, semisintético o mineral.

Por otro lado, los cauchos pueden rebasar los $ 20 cada uno, pero también hay cauchos que pueden costar entre $ 100 hasta $ 170 si son cauchos Timsun, detalló.

Según García, entre los menores gastos que pueden tener el dueño de una moto es el kit de herramientas, estos cuestan entre los $12 y $ 15.

El consumo del combustible también debe entrar en el mantenimiento del vehículo, todo dependerá del tipo y del uso que se le dé a la moto. Hay motocicletas que cada 100 kilómetros necesitan entre tres, seis y 10 litros por $ 5.

Lo que cuesta mantener una moto es bastante menos de lo que cuesta mantener un carro; pero, aun así, es un importe que debes tener en cuenta antes de comprarla.

Planificar estos gastos te permitirá disfrutar de tu moto con seguridad y sin sorpresas. Y recuerda que un buen mantenimiento no solo alarga la vida útil de la moto, también reduce riesgos en la carretera.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube