Adiós a la culpa: hoteles y guardería para pero son la opción para tu amigo peludo

Suscríbete a nuestros canales

¿Tiene que viajar o trabaja largas horas y no quiere que su mejor amigo peludo se quede solo? Los hoteles y guarderías para perros se han convertido en la solución ideal para muchos dueños, ofreciendo un lugar seguro y divertido donde las mascotas pueden socializar, jugar y recibir cuidados de calidad.

Estos establecimientos existen para suplir una necesidad cada vez más común: proporcionar un ambiente enriquecedor para los perros cuando sus dueños no pueden estar con ellos, asegurando su bienestar físico y emocional.

En Caracas, la oferta de estos servicios ha crecido, adaptándose a las necesidades de cada dueño y su mascota.

Petsuites

Ubicado en El Hatillo, Petsuites ofrece un servicio integral de hotel y guardería por un costo de $ 15 la noche, el día o las horas que usted necesite.

Su perro tendrá acceso a un amplio abanico de actividades, incluyendo piscinas y zonas de juego. Cuentan con atención veterinaria diaria, consultas y exámenes, e incluso desparasitación.

Cada perro tiene su propia casita para descansar.

Scrapydogotel

En La Trinidad, Scrapydogotel se especializa en hospedajes de corta y larga estadía, además de guarderías diarias de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

A parte de cuidarlo, también ofrece entrenamiento básico y servicios de grooming.

Scrapydogotel tiene requisitos claros de admisión:

Vacunas al día : Se exige la séxtuple, la antirrábica y la vacuna KC (para la tos de las perreras).

Sociabilidad: Tu perro debe ser sociable con otros animales. Si no lo es, el equipo de Scrapydogotel puede ayudar con el entrenamiento.

Para la estadía, los dueños deben proveer la comida del perro en porciones diarias dentro de bolsas ziploc, especificando los horarios de alimentación.

Además, se recomienda llevar un elemento de apego como un juguete o una manta con el olor del dueño, para ayudar a la mascota a sentirse más segura.

Para conocer los precios y hacer una reserva, es necesario contactarlos a través de sus redes sociales o al número 0424-1424299.

Sociedad de Mascotas

Cerca de la estación La Paz, la Sociedad de Mascotas brinda un servicio de hospedaje enfocado en el confort de los perros. Aquí, los peludos no duermen en jaulas, sino en camas cómodas, y disfrutan de dos paseos diarios.

Ofrecen servicios adicionales como baños cosméticos, corte de uñas, limpieza de oídos y corte higiénico.

Para las estadías, se debe llevar la comida de la mascota, su plato de agua, su plato de comida, y su collar, arnés o paseador.

Si la mascota requiere cuidados especiales o medicación, también se debe especificar al momento de la reserva.

Sus servicios también incluyen entrenamiento básico para enseñarles a hacer sus necesidades en el lugar correcto o a sentarse. Para conocer los precios y los detalles, puedes comunicarte al 0412-0218906.

¿Por qué existen los hoteles y guarderías para perros?

El concepto surgió de la necesidad de ofrecer una alternativa a dejar a las mascotas solas en casa o con conocidos que quizás no tienen el tiempo o la experiencia para cuidarlas adecuadamente.

Los dueños buscan lugares donde sus perros no solo estén seguros, sino que también puedan socializar, ejercitarse y recibir atención especializada.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube