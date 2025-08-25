¿Buscas una casa barata en California? Descubre este pueblo que desafía los precios

Suscríbete a nuestros canales

California no se limita a sus grandes ciudades y precios exorbitantes; existe un pueblo que desafía esta percepción y ofrece opciones de vivienda más asequibles, según Mundo Deportivo.

Este lugar, con su distintiva arquitectura victoriana y un ambiente tranquilo, se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad sin renunciar a la vida en el estado dorado.

Su costo promedio de vivienda, que ronda los $649 500, se sitúa por debajo de la media estatal de $796 255, lo que convierte a Ferndale en un destino notable en el competitivo mercado inmobiliario californiano.

Reconocimiento

Este pequeño pueblo ganó reconocimiento como uno de los mejores lugares para jubilados, gracias a su ubicación estratégica a pocas horas de San Francisco y a su crecimiento moderado en precios en comparación con el aumento generalizado en el estado.

Aunque el precio medio en Ferndale es más alto que el promedio nacional de $437 942, sigue siendo una opción más accesible que otras ciudades emblemáticas de California.

Este contraste resalta su atractivo como un "secreto" bien guardado en el mercado inmobiliario.

¿Qué ofrece el pueblo?

Ferndale no solo ofrece viviendas a precios más razonables, sino que también cuenta con un patrimonio arquitectónico que refuerza su atractivo residencial.

Sus calles, adornadas con edificios victorianos catalogados como monumento histórico, brindan un carácter cultural único que atrae tanto a turistas como a nuevos residentes.

La comunidad, de tamaño reducido, promueve un estilo de vida pausado, ideal para jubilados, familias jóvenes y profesionales que trabajan de forma remota. Esto convierte al pueblo en una alternativa viable frente a la sobrecarga económica y social de ciudades como Los Ángeles o San Francisco.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube