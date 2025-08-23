¡Inesperado aumento! La demanda de nacionalidad de este país latino alcanza cifras récord en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La reciente ceremonia de nacionalización en un Consulado General en Los Ángeles atrajo la atención de varias familias, entre ellas la de Jesús Antonio Lara.

Lara celebró que su hija Emma Lucille, de ocho años, obtuviera su acta de nacimiento de un país latino. La ceremonia, realizada el 20 de agosto, simboliza la conexión cultural y familiar que Lara desea que su hija mantenga.

Jesús, quien también se nacionalizó en 2023, destacó la importancia de que Emma comparta su herencia, especialmente considerando sus raíces familiares en Ensenada según informó La Opinión.

Después de completar el trámite en dos citas, ahora planean solicitar el pasaporte mexicano para Emma, quien ya expresa interés en estudiar en México en el futuro.

Alta demanda

Este incremento en la demanda de registros de nacimiento refleja un notable aumento en la actividad del consulado, que expidió 3 510 actas de nacimiento entre enero y julio de 2023.

Esto representa un 150% más que el año anterior. El cónsul Carlos González Gutiérrez atribuye este fenómeno a varios factores.

Uno de ellos es la incertidumbre en Estados Unidos, la mejor información sobre las ventajas de tener múltiples nacionalidades y una mayor capacidad del consulado para procesar solicitudes.

La facilidad para obtener la nacionalidad mexicana desde Estados Unidos, en comparación con los trámites requeridos en México, también contribuyo a este aumento.

Deseo de muchos

Sara Sophia Yanni Barba, quien a sus 30 años finalmente obtuvo su nacionalidad mexicana, resalta el deseo de muchos de reafirmar sus raíces.

Nacida en Los Ángeles de madre mexicana y padre egipcio, Sara expresó que este paso representa una conexión emocional formalizada con México, donde pasó muchos veranos.

Su caso se suma a otros como el de Juan, quien ve en la obtención de actas de nacimiento para sus hijos una forma de preservar sus raíces mexicanas antes de regresar a su país natal al jubilarse.

El consulado también aclara que todos los trámites de registro de nacimiento son gratuitos, y ofrece diversas opciones para agendar citas, incluyendo el número de WhatsApp 424-499-0908 y la página https://www.miconsulado.sre.gob.mx/.

