¿Eres conductor en Illinois? Estos cambios recientes te afectarán más de lo que imaginas

Suscríbete a nuestros canales

La Secretaría de Estado de Illinois implementó recientemente una serie de cambios destinados a mejorar la experiencia de conducir en el estado, según informó Telemundo.

Estas modificaciones incluyen un programa piloto para pruebas de emisiones y un aumento en la edad mínima para que los adultos mayores deban presentar el examen de conducir.

También ofrecen la expansión de servicios en horarios no convencionales. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a los servicios de conducción y garantizar la seguridad en las carreteras.

Reformas

Una de las principales reformas es el aumento de la edad mínima para que los conductores mayores de 79 años renueven su licencia en persona.

Este es un cambio que la Asamblea General aprobó unánimemente y que el gobernador J.B. Pritzker firmó. Anteriormente, los requisitos se aplicaban a los conductores de 75 años o más.

Además, los conductores de 87 años o más demostrarán su capacidad para conducir de manera segura.

La nueva ley también permite que los familiares presenten preocupaciones sobre la capacidad de un ser querido para conducir, aunque no podrán hacerlo de forma anónima.

Oficinas

En un esfuerzo por mejorar la atención al público, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Illinois abrió doce oficinas los sábados que atienden sin necesidad de cita previa.

Estos centros ofrecerán servicios como la tramitación de licencias de conducir, registro de vehículos y la obtención del Real ID, desde el 9 de agosto hasta el 6 de septiembre.

Esta medida también permite a los usuarios cambiar una licencia de conducir temporal por una licencia estándar, la cual está disponible para personas indocumentadas sin distinción en su estatus.

Centro de pruebas

Además, la Secretaría de Estado de Illinois anunció la apertura de un nuevo centro de pruebas de emisiones en Chicago, una iniciativa que responde a la necesidad de facilitar este servicio en la ciudad.

Desde 2016, los residentes tenían que desplazarse a suburbios para cumplir con los requisitos de emisiones.

El programa piloto de pruebas móviles se llevará a cabo en el DMV de Chicago Sur hasta el 12 de septiembre.

La colaboración entre el Secretario de Estado y la Agencia de Protección Ambiental de Illinois tiene como objetivo evaluar la necesidad de estos servicios en la comunidad.

También ofrecer soluciones permanentes en el futuro, permitiendo a los conductores adquirir la calcomanía de registro de su vehículo sin costos adicionales tras aprobar la prueba de emisiones.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube