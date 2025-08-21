¡En una noche! Vándalos causan miles de dólares en daños a histórico campo de golf en Illinois

Suscríbete a nuestros canales

La policía continúa en la búsqueda de los responsables de un acto vandálico que causó daños en campo de golf valorados en miles de dólares.

Según información difundida por Telemundo Chicago, los autores del hecho ilícito robaron carritos de golf para usarlos en maniobras peligrosas, generando daños visibles en al menos 11 hoyos del terreno.

El lugar donde ocurrieron estos daños es un campo de golf con más de un siglo de historia, recientemente renovado con una inversión millonaria que reflejaba su importancia tanto deportiva como patrimonial.

Historial y características del campo afectado

The Evans at Canal Shores, ubicado en Evanston, Illinois, es un campo de golf reconocido por su diseño clásico y su recorrido de 18 hoyos. Desde su apertura en 1919, ha sido un espacio emblemático para la comunidad deportiva local, situado en una zona que combina el entorno urbano y natural.

Respuesta de las autoridades locales

La policía mantiene activa la investigación para identificar y detener a los responsables de estos actos. El daño producido implica un costo económico además de afectar la operatividad del campo, que podría verse suspendida temporalmente hasta la reparación de los daños causados por estas maniobras indebidas.

