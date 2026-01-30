Inundaciones costeras en California: las cinco zonas del norte con mayor riesgo este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una advertencia de inundación costera que afecta a varias comunidades en el norte de California.

Las autoridades están instando a los residentes a tomar precauciones adicionales debido al aumento del nivel del mar, que será impulsado por una mezcla de mareas astronómicas y marejada ciclónica que impactará la región durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

Zonas bajo vigilancia y riesgos específicos en California

Según los boletines oficiales de la oficina del NWS en San Francisco, California, las áreas más vulnerables son aquellas que están cerca de la costa y las vías navegables interiores. Los puntos críticos que se han identificado son:

Condado de San Francisco: Especialmente las zonas cercanas a la costa.

Norte de la Bahía de Monterey y Big Sur: Donde se prevén condiciones peligrosas en la costa.

Valles interiores de North Bay: Áreas que colindan con las bahías de San Francisco y San Pablo.

Condado de Marin: Localidades como Sausalito, San Rafael (barrio del Canal) y Corte Madera están bajo vigilancia activa debido a su historial de inundaciones durante las mareas altas.

El impacto esperado del nivel del mar es preocupante

Los expertos advierten que podríamos ver inundaciones de hasta 1.4 pies (aproximadamente 43 centímetros) en las zonas más bajas.

El mayor riesgo se presentará durante las pleamares matutinas. Según el medidor de mareas de San Francisco, estos son los niveles que se anticipan:

Sábado 31 de enero: Marea alta de 7.24 pies a las 9:30 AM.

Marea alta de 7.24 pies a las 9:30 AM. Domingo 1 de febrero: Marea alta de 7.16 pies a las 10:22 AM.

Estas cifras ya incluyen un aumento de 0.4 pies debido a la marejada ciclónica provocada por un sistema meteorológico que intensifica la marea natural.

Recomendaciones de las autoridades de emergencia ante inminentes inundaciones en California

El Departamento de Obras Públicas del Condado de Marin y el NWS están advirtiendo que el agua podría inundar estacionamientos, parques y carreteras costeras. Para mantener la seguridad, las fuentes oficiales sugieren:

Evitar áreas costeras: Mantente alejado de muelles, rocas y rompeolas.

Precaución al conducir: No intentes cruzar carreteras inundadas ni rodear barricadas. Solo 15 centímetros de agua en movimiento pueden derribar a una persona.

Proteger tu propiedad: Los residentes en zonas vulnerables deben mover sus vehículos a terrenos más altos y asegurarse de tener suministros de emergencia.

El aviso de inundación costera estará en efecto hasta el mediodía del domingo, así que se recomienda a la población que esté atenta a las actualizaciones en los canales de comunicación locales.

