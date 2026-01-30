Mercal Bodega Móvil: conozca las paradas y horarios de hoy 30 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El programa Mercal Bodega Móvil continúa su recorrido por diferentes comunidades del país, llevando alimentos a precios accesibles.

Este viernes se encuentran en varios sectores de Caracas y también en Aragua.

En estas jornadas especiales pueden adquirir alimentos de la cesta básica directamente desde la unidad móvil, que se traslada para garantizar el abastecimiento sin necesidad de largas filas en establecimientos fijos.

Podrán encontrar harina, arroz, aceite, pasta, legumbres y otros productos básicos de consumo diario.

¿Dónde está el Mercal Bodega Móvil?

Parroquia 23 de enero, Monte Piedad, Bloque 12, El Mirador

Parroquia Santa Rosalía, Cota 905 El Peaje, Segunda pasarela, Villa Zoila

En el estado Aragua estarán en el municipio José Félix Ribas en la plaza Campo Elías.

Ambas jornadas comienzan a las 10 am.

Estas visitas forman parte de la "Ruta Mercal".

