El actor Bruce Willis no está consciente que padece de demencia

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dio detalles de la salud del actor, revelando que actualmente no está consciente de su padecimiento, debido a una condición neurológica conocida como anosognosia.

Según una entrevista que Emma dio en el podcast ‘Conversations With Cam’, cuenta que la condición del actor le impide reconocer su propio estado de salud, por lo que el sigue creyendo que vive su vida como siempre. “Bruce no es consciente de que tiene demencia… Nunca conectó los puntos. Para él, todo está bien”, expresó.

Destacó que atravesar por una situación como esta, ha sido tan difícil para él como para su familia, especialmente sus dos hijas pequeñas. “Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando. La demencia es dura para la persona diagnosticada, pero es igual de dura para la familia. La gente piensa que esto podría ser negación. No es negación, es simplemente que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”.

Finalmente, aclaró que, a pesar de la condición de Bruce, él reconoce a su familia, quienes han estado en todo momento junto a él. “Cuando alguien me pregunta: ‘¿Bruce todavía sabe quién eres?’, yo les respondo: ‘Sí, lo sabe. No tiene Alzheimer. Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que antes, pero sigue siendo muy hermosa’”.

Los fans de Bruce han estado siguiendo su estado de salud, tras anunciarse en 2023 su diagnóstico de demencia frontotemporal, que lo obligó a dejar de lado su carrera artística.

